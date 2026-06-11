Руските петролни компании получиха над 716 милиарда рубли (9,95 милиарда долара) държавна подкрепа през април и май, тъй като рафинерийният сектор на страната се бореше с повтарящи се атаки с дронове от Украйна и намаляващи обеми на преработка, съобщава The Moscow Times.

През май петролните компании получиха 204,3 милиарда рубли (2,84 милиарда долара) чрез руския механизъм за стабилизиране на цените на горивата, известен като системата за демпфиране, и още 153 милиарда рубли (2,13 милиарда долара) данъчни облекчения за рафинерии, според данни на Министерството на финансите, цитирани от руски медии.

Взети заедно, плащанията възлизат на приблизително 40% от 872,9 милиарда рубли (12,13 милиарда долара) приходи от данък върху добива на минерали, събрани от петролния сектор през този месец.

Държавната подкрепа беше още по-висока през април, когато производителите на петрол получиха 207,5 милиарда рубли (2,88 милиарда долара) чрез механизма за демпфиране и 151,8 милиарда рубли (2,11 милиарда долара) данъчни облекчения. Плащанията са еквивалентни на около 46% от 771,3 милиарда рубли (10,72 милиарда долара) събрани през месеца данъци върху добива на минерали, свързани с петрол.

Механизмът компенсира рафинериите за продажбата на гориво на вътрешния пазар, когато експортните цени са по-високи, докато данъчните облекчения са предназначени за подкрепа на дейността на рафинериите. Анализатори от Райфайзенбанк заявиха, че увеличението на компенсационните плащания отразява нарастващите трудности в рафинерийския сектор.

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Руските рафинерии са били обект на атаки от дронове 38 пъти между януари и май, включително атаки срещу 16 съоръжения само миналия месец, което е най-високият месечен брой от началото на войната.

В резултат на това използването на рафинериите е спаднало с 14% от началото на годината и остава с около 20% под нивата отпреди войната, според изчисления на фирмата за енергийни анализи OilX.

Нарастващите субсидии компенсират голяма част от неочакваните приходи за бюджета от по-високите цени на петрола. Цената на суровия петрол Brent се покачи до 95 долара за барел през април, преди да достигне средно около 87 долара през май.

Според икономиста Кирил Родионов, нарастващият обем на плащанията за подкрепа на рафинериите компенсира голяма част от ползата за бюджета от по-високите цени на петрола.

"Ръстът на субсидиите за рафинерии до голяма степен неутрализира ефекта от увеличените приходи от данък върху добива на минерали", каза икономистът Кирил Родионов.

Въпреки че приходите от петрол и газ на Русия са се увеличили с 34% на годишна база през май, кумулативните приходи от енергия за първите пет месеца на 2026 г. остават с 30% по-ниски, отколкото през същия период на миналата година, каза Родионов.

"Ще бъде отчетен спад и за първата половина на годината", добави той.

Въпреки нарастващата държавна подкрепа, цените на горивата продължиха да се покачват.

Цените на бензина АИ-92 на руската стокова борса са се увеличили с 6% от началото на май и с 30% от началото на годината, каза Родионов. Бензинът АИ-95 се е повишил с 12% от началото на май и с 38% в сравнение с края на декември.

Цените на дребно на горивата също са се ускорили. Според държавната статистическа агенция Росстат, цените на бензина са се повишили с 4,77% през първите пет месеца на годината.

Това увеличение надвишава темпото, регистрирано към същия период през която и да е година, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., според Янис Клуге, експерт по Русия в Германския институт за международни и сигурностни въпроси.

Миналата година украинските атаки срещу руски рафинерии причиниха загуби за петролните компании в размер на приблизително 1 трилион рубли (13,9 милиарда долара).

За да помогне за финансирането на ремонтите на рафинериите тази година, правителството обмисля да позволи повишаване на цените на горивата на едро и дребно с 1,5 рубли на литър, съобщи преди това бизнес ежедневникът RBC, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.