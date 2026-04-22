Украинските удари с дронове по пристанища и рафинерии принудиха Русия да намали производството на петрол през април с до 400 000 барела на ден в сравнение с нивата от първото тримесечие на 2026 г., съобщава Reuters, позовавайки се на анонимни източници от индустрията. Това е най-големия месечен спад на производството от шест години насам, датиращ от пандемията от COVID-19.

Друг проблем е и затвореният тръбопровод "Дружба" през украинската територия, стигащ до Унгария и Словакия, за който Money.bg вече писа. Той бе пресушен след руски атаки в края на януари. Ударът предизвика голям пожар в петролния център край Броди, Западна Украйна, и повреди сериозно вътрешното оборудване и сензорите на тръбата. След това бе възстановен.

Както вече стана ясно, Pycия плaниpa дa пpeĸpaти тpaнзитa нa ĸaзaxcтaнcĸи пeтpoл ĸъм Гepмaния пo ĸoнтpoлиpaния oт Mocĸвa yчacтъĸ нa нeфтoпpoвoдa "Дpyжбa" oт 1 мaй.

Украинската стратегия

Спадът в производството е свързан със стратегията на украинските сили систематично да нанасят щети на руската военна икономика. Насочените удари не са толкова по военни обекти, колкото до инфраструктура. Именно тя осигурява 1/4 от приходите на Москва.

Последните атаки с дронове бяха насочени основно към основни експортни порти, включително пристанищата на Балтийско море Уст-Луга, Приморск и Висоцк, както и пристанището Новоросийск на Черно море, пояснява United24 media.

Петролът - градивната частица

Русия е третият по големина производител на петрол в света. Секторът е основата на руската икономика, генериращ до 3 трилиона долара. Ударът е директен по цялата система на Кремъл.

Страната класифицира данните си за производството след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г., което затруднява независима проверка на нивата.

Според изчисления на Ройтерс, производството е спаднало с до 600 000 барела на ден в сравнение с нивата от края на 2025 г.

Иран и Тръмп на помощ

Международната агенция по енергетика (МАЕ) съобщи, че приходите от износ на петрол на Русия са се увеличили до 19 милиарда долара през март, след като САЩ временно облекчиха санкциите, за да стабилизират пазарите си, разтърсени от войната в Близкия изток. В петък администрацията на президента Доналд Тръмп удължи това изключение с още 30 дни.

Въпреки това, през първото тримесечие на 2026 г. приходите от петрол и газ са спаднали с над 45% на годишна база, а бюджетният дефицит достигна 4,58 трилиона рубли - вече надхвърляйки целта за цялата година от 3,79 трилиона рубли.