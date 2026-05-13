Русия свива производството на суров петрол и газ, както преразглежда и износа, съобщава руското Министерството на икономиката, цитирано от Reuters. Ревизията в посока нодолу е за периода 2026-2029 г. Тези сектори допринасят за към една четвърт от приходите в руския бюджет.

Понижаването на перспективите за петрола и газа се отразява в преразглеждането на надолу за по-широката икономика на фона на високите военни разходи, лихвените проценти и западните санкции заради войната в Украйна.

Според оценките на руското министерство добивът на петрол и газов кондензат през тази година ще бъде в обем на около 511,4 млн. тона или 10,22 млн. барела на ден. Това е под прогнозата в базовия вариант на предишната прогноза на правителството (525,2 млн. тона), но съвсем в съответствие с добивите през 2025 г. - 511 млн. тона.

В негативния сценарий добивите намаляват до 497,2 млн. тона през тази година, а през 2027 г. се повишават леко до 502 млн. тона. Документът залага на намаляавне на износа - с 4,5 млн. тона до 223,6 млн. тона през тази година и до 213 млн. тона през 2027 г.

Като цяло се запазва прогнозата за цената на сорта "Уралс" през тази година - 59 долара за барел. През миналата година руският петрол се търгуваше за средно 55 долара за барел.

Страната е изправена пред предизвикателства за своята петролна и газова индустрия, включително западни санкции и украински атаки с дронове срещу енергийната ѝ инфраструктура, които в началото на април доведоха до спад в добива на петрол.

В интервю, публикувано в руското издание "Ведомости", вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви, че световните цени на петрола биха могли да спаднат вследствие на слабия икономически растеж в Азия.