Страните от ОПЕК+ постигнаха споразумение за увеличение на квотите за добив на петрол с 206 000 барела на ден от май тази година,съобщава Reuters, цитирайки свои източници. Според информацията увеличението ще окаже малък моментален ефект върху доставките, но ще сигнализира за готовност за повишаване на добивите, веднага щом Ормузкият проток бъде отворен отново за корабоплаване.

Междувременно цените отново се повишиха, като към 7 ч. сутринта българско време сортът Brent отново се повиши до над $110. Малко по-рано пазарът показваше признаци на стабилизация, след като САЩ, Иран и регионалните медиатори обсъждаха условията за потенциална 45-дневна пауза, която би могла да доведе до окончателен край на войната.

Припомняме, че Иран затвори почти изцяло Ормузкия проток - ключов маршрут за енергийните доставки от региона на Персийския залив, заради което беше намален износът на енергоносители от страните от региона, членуващи в ОПЕК+ - Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Ирак.

Инвеститорите пнодължават са разтревожени от често противоречивите послания на президента на САЩ Доналд Тръмп относно конфликта, като американският лидер се колебаеше между случайни твърдения, че войната скоро ще приключи, и заплахи за засилване на атаките, включително срещу гражданска инфраструктура. В същото време той има история на самоналагане на крайни срокове, които впоследствие не спазва.

На 26 март Тръмп даде на Иран 10-дневен срок за повторно отваряне на Ормузкия проток, който ще изтече в тази вечер.