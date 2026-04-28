Обединените арабски емирства заявиха, че напускат групите ОПЕК и ОПЕК+ след близо 60 години, пише Би Би Си.

Това е най-тежкият удар по петролния картел от десетилетия.

Решението е оповестено във вторник през държавната агенция WAM и идва след продължаващата криза с преговорите между САЩ и Иран. Продължаващото де факто затваряне на Ормузкия проток силно влияе на пазара.

Министърът на енергетиката на страната заяви, че страна, която няма задължения в рамките на организацията, ще може да осигури по-голяма гъвкавост.

Напускането на ОАЕ може да се окаже разрушително и за американските производители, защото ще усложни възможностите на региона да реагира на бъдещи извънредни ситуации.

Петролът от сорт Брент скочи над 111 долара за барел, което е най-високото ниво от март насам. Американският WTI премина психологическата граница от 100 долара за първи път от началото на април.

Ходът на Емирствата не е импулсивен. Той е дълго назрявал бунт срещу политиката, която Саудитска Арабия налагаше през ОПЕК+ чрез системни ограничения на добива.

По-ниски цени за потребителите

Цените могат да паднат в дългосрочен план. Свободното от квоти производство на ОАЕ засилва пазарната конкуренция и подкопава монополното влияние на ОПЕК.

За потребителите това означава потенциално по-ниски цени в бъдеще, тъй като един от най-големите играчи в Близкия изток вече ще определя обемите си спрямо собствения си капацитет, а не спрямо картелни споразумения.

Оттеглянето на ОАЕ бележи значителна промяна за картела. Заедно със Саудитска Арабия, Емирствата са един от малкото членове със значителен свободен капацитет - механизмът, чрез който организацията упражнява своето пазарно влияние, пише Energy now.

Напускането на ОАЕ дава свобода на страната да увеличи добива си, което директно може да подкопае ролята на Саудитска Арабия, която регулира пазара. Резултатът вероятно ще бъде по-несигурен пазар с големи колебания в цените. И това е защото ОПЕК вече няма да може ефективно да контролира предлагането.

Колко петрол произвежда ОАЕ?

Според последни данни на ОПЕК страната произвежда 2,9 милиона барела петрол годишно. Това представлява приблизително 15% от общия капацитет на картела.

ОАЕ са седмият по големина производител на петрол в света и обявиха амбицията си да увеличат добива от 3,4 милиона на 5 милиона барела дневно до 2027 г. Картелът обаче ги ограничаваше с квотната си система.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е създадена през септември 1960 г. на конференция в Багдад. Нейни учредители са пет държави: Иран, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия и Венецуела. ОАЕ се присъединява през 1967 г.