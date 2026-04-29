Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди в обръщение пред Парламента в Страсбург, че войната с Иран струва на блока близо 500 милиона евро на ден под формата на завишени разходи за енергия.

В изявлението си тя посочи, че приоритет за Съюза е ускоряването на доставките на втечнен газ от САЩ и Катар през алтернативни маршрути, за да се заобиколи блокираният район.

Тя призова държавите членки да ускорят прехода към възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия, за да се прекъсне това, което тя определи като "прекомерна" зависимост от вносни изкопаеми горива.

"Страните трябва да насочат енергийната си помощ главно към уязвими домакинства и индустрии или рискуват да пропилеят милиарди евро", каза фон дер Лайен, цитирана от AP.

Решението

Увеличението се дължи изцяло на скока в цените на петрола и газа. Блокадата на Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол и втечнен природен газ, доведе до втора голяма енергийна криза за Европа в рамките на четири години.

Фон дер Лайен предупреди, че последиците могат да се усещат с месеци или дори години и че местната, достъпна и чиста енергия от алтернативни енергийни източници е единственият траен път към независимост на Стария континент.

Годишната инфлация в ЕС се ускори до 2,8% през март 2026 г. спрямо 2,1% през февруари. Първоначалните прогнози за април сочат, че нивата може да останат около тези стойности или леко да се повишат поради продължаващия натиск върху цените на енергията.

Ядрената енергия се завръща

Според фон дер Лайен отказът от ядрена енергия в миналото е бил "стратегическа грешка". На 10 март 2026 г. Комисията прие амбициозна Стратегия за малки модулни реактори. Петнадесет държави членки вече подкрепят атомната енергия чрез Европейския ядрен алианс.

Председателят на ЕК каза, че малките модулни реактори (SMR) трябва да се разработват, но не за сметка на вятърната, слънчевата или водородната енергия.

Осигурени са 200 милиона евро гаранции от ЕС за привличане на частни инвестиции в сектора. А първите SMR трябва да заработят в Европа до началото на 2030 г.