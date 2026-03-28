Блокадата на Ормузкия проток поради продължаващата от 28 февруари война между САЩ и Израел с Иран, доведе до рязко покачване на цените на изкуствените торове в световен мащаб, без които земеделието не може. Това следва от доклади на Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центъра за ценови индекси (ЦЦИ), с които разполага "Ведомости".

През последните дни растежът на цените се забави, но остана значителен. Според данните на MMI към 20 март, цената на карбамида (азотен тор) в Бразилия на база CFR (доставка до пристанище) се е повишила до $600-680 за тон, в Мексико цените на същата база са достигнали $620-670 за тон, а в Югоизточна Азия - $626-675 за тон. Което означава, че само за седмица, цените на минералните торове са се увеличили с $43-78 за тон (7-12%).

Амониевата селитра пък е поскъпнала до $430-500/тон на база CFR в Бразилия и $440-510/тон - до Ню Орлиънс (САЩ). Седмичното увеличение на цената е 20 долара за тон (4%).

Според данните на Центъра за ценови индекси (ЦЦИ), към 16 март цените на гранулирания карбамид в Близкия Изток са се повишили до $650-715/т FOB (с 10% повече от предходната седмица), а в Египет - до $665-700/т (с 5% повече). В Алжир цените на карбамида са нараснали с 5% до $725/тон. В Иран котировката е била $525/т. В Югоизточна Азия цената се е повишила с 9% до $750/т.

Седмица по-рано ЦЦИ е регистрирал 36% увеличение на цената на карбамида в Египет в сравнение с последната седмица на февруари, в Близкия Изток - с 30%, в САЩ - с 32%, в Югоизточна Азия - с 34%, в Бразилия - с 30%.

Основната причина за покачването на цените на изкуствените торове е блокадата на Ормузкия проток, тъй като страните от Близкия Изток са едни от основните производители в света, а около една трета от световния износ на изкуствени торове преминава през пролива, според експерти, интервюирани от "Ведомости".

Борис Красноженов, ръководител на управлението за анализи на ценни книжа в "Алфа Банк", изчислява, че около 40% от азотните торове (21-22 милиона тона) се транспортират през Ормузкия проток. По негови оценки, Иран контролира 12% от световната търговия с азотни торове, а базираната в Саудитска Арабия компания Ma'aden осъществява 20% от световните доставки на фосфатни торове.

По думите на Александър Белогорьев, директор на изследванията в Института по икономика и финанси, 35% от износа на карбамид и 32% от износа на амоняк се осъществяват като цяло от Иран, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ. Катар е ключов доставчик на азотни торове в региона. Според Дмитрий Баранов, водещ експерт във Finam Management, Катар осигурява до 15% от световните доставки на карбамид. Баранов отбелязва, че намаленото предлагане на втечнен природен газ (LNG) от Близкия Изток се отразява негативно на производителите на азотни торове в Южна Азия.

Освен това, страните от Персийския залив контролират до 50% от световния износ на сяра, която е основна за производството на фосфатни торове, отбелязва Баранов. Той също така посочва, че недостигът на доставки на сяра от страните от Персийския залив се отразява на производството на минерални торове и в Мароко, която страна е един от най-големите износители на фосфатни торове.

По оценки на Баранов, прекъсванията при доставките на суровини и изкуствени торове от Близкия Изток, ще доведат до увеличение на световните цени на минерални торове до 25-45% при краткосрочен сценарий за конфликта (от един до три месеца) и 90% или по-голямо увеличение - при дългосрочен сценарий на конфликта (шест месеца или повече).