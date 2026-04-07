Цените на храните в световен мащаб са се повишили през март до най-високото си ниво от септември 2025 г., показват данните на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

От организацията същевременно предупреждават, че ако конфликтът в Близкия изток - който доведе до (значително) по-високи цени на енергоносителите - продължи, то и цените на храните ще продължат да нарастват още.

Индексът на цените на храните на ФАО, който измерва промените в международните цени на "кошница" от пет основни групи хранителни стоки - зърнени храни, растителни масла, млечни продукти, месо и захар - през март се е повишил с 2,4% в сравнение с февруари.

Изменението на индекса на годишна база, т.е. спрямо март 2025 г., по предварителни данни е с 1% по-нагоре. Тази стойност все още е с почти 20% под рекордно високите нива от март 2022 г., т.е. засега поскъпването на енергоносителите не се е отразило на храните така, че да доведе до голям скок при цените им.

Все пак две от основните хранителни стоки в световен мащаб - които се използват и при направата на много хранителни изделия (което съответно влияе и на стойността на тези продукти) - захарта и растителните масла, поскъпваха най-много, като техните цени се повишиха през март съответно със 7,2%, и с 5,1%.

Както коментира главният икономист на ФАО Максимо Тореро, "увеличението на цените на основните храни в света като цяло от началото на военния конфликт в Иран е умерено. То е обусловено основно от по-високите цени на петрола, но същевременно (засега) е ограничено от достатъчното световни запаси от зърнени култури".

Обаче ако военният конфликт в Близкия Изток продължи повече от 40 дни и разходите за енергийни и други ресурси останат високи, тогава фермерите могат да намалят вложенията, да засаждат по-малко площи със земеделски култури или да преминат към култури изискващи по-малко изкуствени торове, обяснява експертът.

По думите му, "тези решения ще повлияят на бъдещите добиви и ще определят наличността на основните храни в света, както и цените на основните стоки за останалата част от тази година и през цялата следваща година".

Ще припомним, че преди около месец от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) изразиха опасения, че нарушаването на корабоплаването през Ормузкия проток ще доведе до повишение на цените на храните в световен мащаб - това се опасяват експерти. Това се казва в публикуван доклад на организацията.

"Повишението на цените на енергоносителите, минералните торове и транспортните услуги - включително стойността на морските превози, корабното гориво и застраховките - биха могли да доведат до по-високи цени на хранителните продукти и съответно до засилен натиск върху бюджетите на домакинства, особено сред най-уязвимите слоеве от населението", се казва в публикуван през март доклад на организацията. Там беше отбелязано, че има пряка връзка между покачването на цените на петрола и на храните.