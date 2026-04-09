Анализаторите от Goldman Sachs понижиха завишените си наскоро прогнози за цените на основните видове суров петрол за второто тримесечие на 2026 г., след като САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня (през което очакванията са за сключване на дългосрочно споразумение).

Сега крупната американска банка очаква средната цена на суровия петрол Brent през периода април-юни да бъде 90 долара за барел, а суровият петрол WTI да струва средно 87 долара за барел на международните пазари. Предишните им прогнози бяха съответно за 99 и 91 долара за барел.

"Понижихме прогнозите си за цените на сортовете петрол Brent и WTI за второто тримесечие, основно заради очакваните по-ниските надценки свързани с риска за доставките и (евентуалното) възстановяване на движението на танкерите през Ормузкия проток", коментират от банката.

Прогнозите на Goldman Sachs за средните международни цени на петрола през третото тримесечие остават непроменени - 82 долара за барел за Brent и 77 долара за барел за WTI.

През четвъртото тримесечие се очаква средната цена на суровия петрол от Северно море да е 80 долара за барел, а средната цена на северноамериканския суров петрол да бъде 75 долара за барел.

Анализаторите от Goldman Sachs същевременно предупреждават, че рисковете за сбъдването на посочените ценови прогнози не са малки, т.е. възможно е цените на петрола да бъдат по-високи, което е свързано основно с потенциални дългосрочни прекъсвания на доставките (през Ормузкия пролив) и загуба на капацитет за добив и преработка на петрол.

Експертите отбелязват също, че ако военният конфликт в Иран се възобнови и има дългосрочно намаление на добива на петрол в Близкия изток с 2 милиона барела на ден, то суровия петрол сорт Brent през четвъртото тримесечие на годината ще се търгува средно около 115 долара за барел.