Американският президент се съгласи на двуседмично примирие в Иран и цената на петрола падна рязко, предават световните агенции. Сортът Brent с доставка през юни се понижи с цели 16% до около $92 за барел. Цената на американския лек суров петрол с доставка през май падна с 19%.

На този фон акциите скочиха, съобщава Bloomberg.

Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се повиши с 4,5% до триседмичен връх, тъй като търговците залагат, че по-ниските цени на петрола ще помогнат за овладяване на инфлацията и съживяване на икономическия растеж.

Фючърсите на борсовите индекси на Wall Street нараснаха с над 2%, а европейските контракти с 5%. Държавните облигации се повишиха, цената на златото също. Щатският доларът падна с 0,7%.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран беше договорено непосредствено преди изтичането на поставения от американския президент краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Доналд Тръмп заплаши, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 03:00 ч. българско време, САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, беше блокиран от Иран от началото на военния конфликт на 28 февруари. Това доведе до силен глобален ръст при цените на горивата, който се усети и в България.

"Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения", заяви тази нощ иранският министър на външните работи Абас Арагчи.

Постигнатото споразумение печели време както на САЩ, така и на Иран, да постигнат по-дългосрочна договорка за окончателното прекратяване на войната, която в голяма степен предизвика световна енергийна криза, коментират анализатори.