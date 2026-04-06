Най-големият износител на петрол в света, комапанията от Саудитска Арабия Saudi Aramco, повиши цената на основния си сорт суров петрол за доставките през май за Азия до рекордно високо ниво - 19,5 долара за барел над регионалния бенчмарк, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свой източник.

Според данните, става въпрос за флагманския сорт Arab Light. Цената за азиатските купувачи през май ще бъде 19,5 долара за барел над регионалния бенчмарк. Анкетираните от Bloomberg големи търговци очакваха дори по-значителна надценка - около 40 долара за барел.

Увеличението на цената идва на фона на ескалиращото напрежение около Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол. Bloomberg отбелязва, че затварянето на протока от Иран е довело до рязък спад в износа на суров петрол от страните от Персийския залив.

Същевременно стана ясно, че през март японските компании са внесли с около 30% по-малко петрол, отколкото през февруари, което е най-големият спад от 2013 г. насам, когато беше въведена настоящата методология. Този спад в покупките е дори по-голям, отколкото по време на епидемията от коронавирус през 2020 г., пише водещият японски икономически вестник Nikkei.

При това, по изчисления на изданието, вносът на петрол в Япония през април ще спадне с повече от 40% в сравнение с нивата от февруари, ако Ормузкият проток остане блокиран.

Въпреки това, японското правителство смята, че ще може да задоволи напълно вътрешните потребности от петрол до края на година, съобщава националната обществена телевизия. Според източници, това може да бъде постигнато чрез комбинация от алтернативни маршрути за доставки на петрол и пускането на пазара на част от стратегическите запаси.