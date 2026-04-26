Поради неизпълнението на плановете за добив на петрол от началото на войната в Близкия изток, световната икономика е загубила повече от 50 милиарда долара, пише Reuters, позовавайки се на изчисления на анализатори от Wood Mackenzie и на данни от Kpler.

През 50-те дни от началото на войната между САЩ и Иран, според данните на Kpler, 500 милиона барела петрол и кондензат са "изчезнали" от световния пазар, което представлява най-голямото прекъсване на енергийните доставки в съвременната история.

По време на конфликта, поради покачването на цените на петрола средно до около 100 долара за барел, загубените приходи поради недостиг на доставки възлизат на около 50 милиарда долара, според Йоханес Раубала, старши анализатор по петрола в Kpler.

Погледнато от практическа гледна точка, загубата на пазарите на 500 милиона барела петрол - по оценки на старши анализатора от Wood Mackenzie Иън Моуат - представлява еквивалента на спиране на движението на транспортните средства (задвижвани с нефтопродукти) в цял свят за 11 дни, или пълно спиране на доставките на петрол в света за 5 дни.

Този огромен обем петрол би бил достатъчен и за захранване на световното корабоплаване в продължение на четири месеца. Reuters допълва, че 500 милиона барела биха стигнали за почти един месец потребление на петрол в САЩ.

Въпреки твърденията на Иран през предходния уикенд, че е отворил Ормузкия проток (при определени услоивя и за определени кораби), Reuters пише, че добивът на петрол и производството на нефтопродукти ще се възстанови бавно. Според Йоханес Раубал, добивът на тежък петрол в находищата в Кувейт и Ирак ще се върне към нормалните си нива след четири до пет месеца. А възстановяването на повредените съоръжения в катарския петролен комплекс Рас Лафан може да отнеме години.