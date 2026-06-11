Една от най-впечатляващите сделки на британския пазар на луксозни имоти през последните години приключи с внушителна печалба за собственика на историческото имение The Holme в лондонския парк Риджънтс. Имотът е продаден за около 195 милиона паунда, което носи на продавача приблизително 56 милиона паунда печалба за по-малко от две години, съобщава The National.

Макар името му да остава неизвестно и до днес, медията посочва, че това вероятно е американско-китайски милиардер, който е предпочел да запази пълна конфиденциалност.

Той придобива имението в края на 2024 г. за около 139 милиона паунда. Предишните му собственици са саудитското кралско семейство, чийто първоначален план е бил сградата да бъде използвана като корпоративен комплекс с жилищни помещения, но впоследствие е взето решение да бъде препродадена.

Сделката се случва въпреки усилията на британските власти да внесат повече прозрачност на пазара на ултралуксозни имоти - след началото на войната в Украйна Обединеното кралство създаде регистър на чуждестранните собственици с цел ограничаване на анонимността при притежанието на скъпи активи чрез офшорни структури и доверителни фондове.

Интересното е, че имотът не е бил публично обявяван за продажба. Новият собственик също остава анонимен, като според данни на Bloomberg става дума за американски купувач. Платената сума представлява приблизително 40% увеличение спрямо цената, на която имотът е придобит през 2024 г. За сравнение, през 1988 г. имението е предлагано за 30 милиона паунда, като тогава е определяно като "вероятно най-скъпия дом в света".

Източник: Wikipedia

The Holme е сред най-разпознаваемите частни резиденции във Великобритания. Построено през 1818 г., имението разполага с 40 стаи, разгъната площ от близо 2700 кв. м и градини върху терен от 16 хиляди кв. м. Разположено е в непосредствена близост до езерото в парка, както и до Лондонския зоопарк и официалната резиденция на американския посланик.

Продажбата на The Holme е поредният сигнал, че най-високият сегмент на лондонския имотен пазар остава устойчив въпреки по-високите данъци и икономическата несигурност. Пред The National Беки Фатеми - изпълнителен партньор в Sotheby"s International Realty, коментира, че търсенето на така наречените "трофейни активи" на стойност над 100 милиона паунда продължава да бъде силно.

По думите ѝ най-богатите купувачи не плащат просто за квадратни метри, а за уникалност и невъзможност даден имот да бъде възпроизведен другаде. Именно тази рядкост поддържа рекордните оценки в сегмента.

През последните години в Лондон се осъществиха няколко подобни мегасделки. Сред тях са продажбата на семейния дом на предприемача Ник Кенди за над 270 милиона паунда, покупката на Aberconway House от индийския милиардер Адар Пунавала за 138 милиона паунда и придобиването на луксозен пентхаус до Hyde Park от специалиста по изкуствен интелект Игор Бабушкин за около 60 милиона паунда.

Данни от годишното проучване на Beauchamp Estates показват, че през 2025 г. в Лондон са реализирани 41 продажби на луксозни имоти на стойност над 15 милиона паунда. Купувачите от Близкия изток формират една четвърт от всички сделки в най-престижния сегмент на пазара, което затвърждава позицията на британската столица като една от водещите глобални дестинации за свръхбогатите инвеститори.