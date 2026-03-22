Лондон е град на музеи, забележителности, култура и халтура, град на легенди и контрасти. Неговите най-интересни истори обаче често са скрити под земята. Малко хора знаят, че под улиците на британската столица съществува собствена мини железница, която в продължение на десетилетия е движела пощата на града - без пътници, без шум и без светлина, разказва  Amusing Planet.

Железопътната поща обикаля различните пощенски офиси на разстояние от 10 километра. Междувременно има осем станции, най-голямата от които се намира под London Central Mail Centre. По време на възхода си Mail Rail оперира 22 часа в денонощието и пренася 4 милиона писма ежедневно.

Тя практически е копирана при почти всички големи градове с метро по света

Под The Postal Museum се крие една от най-странните и гениални транспортни системи, създавани някога. Mail Rail еэподземна железница с дължина около 10 км, построена в началото на XX век, напълно автоматизирана (още преди това да стане модерно) и използвана за превоз на милиони писма дневно.

Тя свързва основни пощенски центрове в Лондон и работи активно почти 80 години - от 1927 до 2003 г. Първоначално системата е създадена само за поща. Няма места за хора, няма прозорци, няма спирки с табели.

Само тесни тунели и малки влакове, които се движат като по часовник. Днес обаче можеш да се качиш на нея. В рамките на музея, Mail Rail е превърната в уникално туристическо преживяване, което те отвежда в истинските тунели под Лондон.

А усещането, казват, е като да попаднеш в тайна глава от историята на британската столица, за която почти никой не говори.

