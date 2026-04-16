Турция подписа споразумение за съфинансиране със Световната банка на стойност 1,67 милиарда евро или близо 1,97 милиарда щатски долара в помощ на дългоочаквания железопътен проект, който ще пресече Босфора, съобщава Daily Sabah. Споразумението беше подписано от министъра на финансите и хазната Мехмет Шимшек във Вашингтон, където той участва в пролетните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, предават световните агенции.

Известна като проект за железопътен прелез Истанбул Север (INRAIL), инвестицията, която се оценява на над 8 милиарда долара, се очаква да създаде нова железопътна линия с висок капацитет, която да укрепи товарните и пътническите връзки между Азия и Европа.

Планираната двурелсова електрифицирана линия с дължина около 126 километра (78,29 мили) ще свързва двете летища на метрополиса, като пресича висящия мост Явуз Султан Селим, един от най-дългите и най-широки по рода си в света.

Известен е и като третият мост, пресичащ Босфора. На церемонията по подписването Шимшек заяви, че глобалната енергийна сигурност и търговските коридори са под напрежение поради конфликти, фрагментация и години на недостатъчни инвестиции, което подчертава необходимостта от координирани международни реакции. Той подчерта значението на така наречения Среден коридор, описвайки го като най-бързия маршрут между Пекин и Лондон, с време за преминаване от около 18 дни.

Шимшек подчертава, че инфраструктурата е крайъгълен камък в стратегията за развитие на Турция, отбелязвайки, че страната е инвестирала 355 милиарда долара в транспортна инфраструктура през последните две десетилетия, включително 180 милиарда долара в магистрали и значително разширяване на летищната си мрежа.

Източник: iStock

"Сигнал за доверие"

Партньорството със Световната банка "осигурява финансиране, укрепва стандартите и изпраща сигнал за доверие към световните пазари", каза Шимшек, описвайки проекта като нещо повече от конвенционална инфраструктурна инвестиция.

Проектът за железопътен прелез Истанбул Север е предназначен да се справи с една от най-ограничените транзитни точки по Средния коридор, като предложи алтернатива за железопътен транспорт с висок капацитет през Босфора. Очаква се значително да повиши надеждността и стратегическото значение на коридора за световната търговия.

Проектът е насочен към облекчаване на пътническия и товарния трафик по линията Мармарай, като същевременно за първи път директно свързва летище Истанбул и летище Сабиха Гьокчен с железопътен транспорт. Мармарай е първата в света подводна железопътна връзка между два континента. Открита през 2013 г., тя превозва пътници на метрото и обслужва товарни влакове.

"Трансформационен скок"

Според прогнозите проектът ще увеличи годишния капацитет за железопътни товари през Босфора от 3 милиона тона на 50 милиона тона, което той нарече "трансформационен скок" и ще допринесе за развитието на въглеродно неутрална товарна инфраструктура за междуконтинентален транспорт. С обща прогнозна стойност от 8,1 милиарда долара, около 83% от финансирането на проекта ще дойде от международни финансови институции.

"Това е третият по големина проект, одобрен някога в цялата история на Световната банка. Само този факт показва мащаба на нашата амбиция и доверието, което нашите партньори имат в способността на Турция да реализира проекта", коментира Шимшек.

Очаква се проектът да генерира над 400 000 работни места с по-високи доходи, като подчерта, че инвестициите в инфраструктура не само улесняват търговията, но и създават препитание.

Ана Бьерде, управляващ директор по операциите на Световната банка, заяви, че проектът ще донесе трайни ползи за транспортната система и икономическия растеж на Турция.

Тя определи въздействието му като "трансформационно", отбелязвайки, че ще облекчи едно от най-критичните транспортни затруднения в страната чрез увеличаване на железопътния капацитет по Босфора. Бьерде каза, че проектът ще засили свързаността в три стратегически коридора, а именно Средния коридор, Пътя на развитието и коридора Турция-Европа, правейки преминаванията по-бързи, по-надеждни и по-ефективни.

"Това е важно не само за Турция, но и за регионалната и международната търговия."

Според очакванията проектът ще привлече около 6,75 милиарда долара международно финансиране.