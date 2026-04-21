Възстановяването на ивицата Газа ще изисква най-малко $71,4 милиарда през следващите 10 години, показва съвместна оценка на ООН, Европейския съюз и Световната банка. Само през първите 18 месеца ще са нужни $26,3 милиарда, за да бъдат възстановени основните услуги, критичната инфраструктура и част от икономиката.

Докладът прави най-пълната до момента оценка на щетите след 24 месеца война. Според него материалните поражения по инфраструктурата достигат $35,2 милиарда, а икономическите и социалните загуби - още $22,7 милиарда.

Най-тежко пострадали са жилищният сектор, здравеопазването, образованието, търговията и селското стопанство. Над 371 000 жилища са разрушени или повредени, повече от половината болници не работят, а почти всички училища в анклава са унищожени или тежко засегнати.

Икономиката на Газа се е свила с 84% спрямо периода преди войната. Близо 1,9 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, често по няколко пъти, а над 60% от населението вече няма къде да живее.

ООН и ЕС предупреждават, че конфликтът е върнал развитието на Газа с 77 години назад. Според оценката най-тежко засегнати са жените, децата, хората с увреждания и други уязвими групи.

Войната започна след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха 1221 души, повечето цивилни. Последвалата израелска военна операция в Газа е довела до най-малко 72 549 жертви, според данни на здравното министерство в анклава, които ООН приема за надеждни.

Докладът подчертава, че възстановяването е практически невъзможно без трайно прекратяване на огъня, безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ и работеща администрация в Газа. ООН, ЕС и Световната банка настояват процесът да бъде ръководен от палестинците и да върви паралелно с политическо решение на конфликта.

Това е ключовият акцент, който липсва в много от кратките версии на новината: не става дума само за пари, а за това, че дори и 71 милиарда долара няма да са достатъчни без политическо решение и край на бойните действия.