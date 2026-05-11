Разходите за персонал в публичния сектор трябва да бъдат ограничени до 10% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това заяви пред Nova икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев.

"Те за първи път минаха 10-те процента миналата година, вече минават и 11%. Това никога не е било в цялата ни нова история. Това е неустойчиво ниво на разходи за персонал", каза той.

По думите му в публичния сектор трябва да работят до 20% от заетите в страната, докато в момента делът им е 25% - всеки четвърти работещ.

"Ако просто харчим текущо за заплати и за помощи, ние ще убием растежа. В момента в Румъния няма растеж въпреки рекордния дефицит - има политическа криза", допълни Ганев.

Според него автоматичните механизми за повишаване на възнагражденията в държавната администрация трябва да бъдат променени още сега. Причината е, че ако се чака приемането на бюджета за 2027 г., до ноември вече ще има създадени очаквания за ръст на заплатите, които трудно могат да бъдат променени в последния момент.

Ганев коментира и проблемите около съкращаването на персонал в държавната администрация.

"Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус. Министърът реформатор е на минус, защото е освободил тежестта от всички нас, но е платил 20 заплати, а не 12", каза той.

Според него този проблем може да бъде решен, ако тези 20 заплати се изплащат разсрочено. Така ще се запази социалният мир, без да се натоварва бюджетът. Друг вариант е създаването на отделен фонд извън бюджета на съответното министерство, който да покрива тези плащания, за да не бъде ощетяван министърът, предприел реформата.

Икономистът смята, че съкращаването на персонал в публичния сектор няма да доведе до сериозен ръст на безработицата. Той припомни, че България е сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз, а динамиката на пазара на труда се движи основно от сектора на услугите - именно секторът, който може да поеме освободени кадри от администрацията.

"Тук с кадрите проблем по-скоро няма да има", обобщи той.

Ганев подчерта, че в държавната администрация работят хора с висше образование. Той отбеляза още, че в по-малки градове със затворени производства хора дори с по-ниско образование са успели да си намерят работа.

Според икономиста страната в момента е в етап, в който приходите растат, а бюджетът все още е контролируем. Това позволява да бъдат предприети мерки, без да се стига до съкращаване на разходи по начина, по който това се случи в периода 2009-2010 г.

"Заплатите бяха рекордно увеличени миналата година, затова изпреварват доста тези в частния сектор, бяха увеличени тази година, въпреки че нямаме редовно приет бюджет, както и пенсиите ще се увеличат от 1 юли. Това, което сега трябва да се направи, е да се даде знак, че се върви в посока съкращаване на разходите за персонал", каза Ганев.

"Ако някой мисли, че в едно министерство може да вземе решения и това да смъкне цените, това по-скоро няма да се случи. Важното е да не се обърка пазара с някакви свръхмерки, които не работят", каза Петър Ганев.

Очаква се днес в парламента да бъдат внесени предложенията на новото правителство за мерки за ограничаване на ръста на цените.

Ганев отбеляза, че през последните 4 години е имало редица опити в тази посока. Според него идеи като публикуване и сравняване на цените на стоки не са особено полезни, тъй като усещането не е, че липсват избор и варианти, а че цените като цяло се повишават. Той коментира още, че страната се намира в период на по-висока инфлация, включително заради горивата.

"Те за цените едва ли ще решат нещо за 2-3 седмици и това да промени фундаментално играта, но бюджетът, който наистина е централната тема, е един от големите импулси за инфлацията", каза той.

"Когато имаш голямо дефицитно харчене, което отива в заплати и разходи, когато имаш рекордно кредитиране, което също отива в потребление и това вдига цялата вълна на инфлацията. Това видяхме да се случва в Румъния, в Унгария, в известна степен и в Словакия", каза още Ганев.