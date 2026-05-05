Заплатите у нас растат, цените също. Държавата налива пари, домакинствата започват да харчат, но в малка отворена икономика като българската това потребление не остава вътре.

Този парадокс описаха в сутрешния блок на Нова телевизия бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ д-р Боян Митракиев.

"Потреблението излиза навън - към заводите в Турция, Китай и Италия. Нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а с тези заеми захранваме чуждите икономики", каза Митракиев.

Цените, откакто свят светува, са функция от отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. "Проблемът при нас е, че паричното предлагане, а именно парите в икономиката, се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво", посочи изпълнителният директор на КРИБ.

"Огромното потребление в момента помпа покачването на цените", каза Любомир Дацов. Според него заплащането в публичния сектор расте толкова бързо, че принуждава и частните работодатели да го следват, за да задържат служителите си. Така има повече пари в обръщение, повече внос, по-малко местно производство, по-високи цени.

През април 2026 г. България отчете най-високата инфлация в еврозоната - 6,2% на годишна база, при средно около 3% за валутния съюз. Само за първите четири месеца на годината бюджетният дефицит достигна 1,75 милиарда евро, като близо 230 милиона евро се натрупаха само през април.

Преди 15 години през същия месец държавата отчиташе среден излишък от около 209 милиона евро, тъй като април традиционно е силен данъчен месец. "Икономиката винаги е въпрос на баланс. Този баланс е вече отдавна нарушен", обобщава Дацов.

Румъния от месеци е в дълбока фискална и икономическа криза. Там се наблюдава свиване на потреблението, замразяване на публични разходи, страх от рецесия. И въпреки това числата ѝ изглеждат по-добри от нашите.

Според експертите някои от икономическите числа в Румъния са по-добри от тези у нас. Спадът на производството у нас е три пъти по-голям от този на съседката ни. Митракиев предупреди, че ако настоящата траектория се запази, България върви точно към най-страшния икономически сценарий - стагфлация.

Заплатите се вдигат на хартия, но реалната покупателна способност се топи. Именно през това премина Румъния през последните две години, и именно това, според анализаторите, чука на нашата врата.