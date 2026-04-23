Средногодишната инфлация в България през 2026 година се очаква да достигне около 3,7%, прогнозира лидерът в застраховането на търговски кредити на глобално ниво и у нас Allianz Trade.

Само допреди няколко месеца очакванията бяха за далеч по-скромните 2,8%. Основният двигател на този инфлационен натиск остава енергийната криза, която продължава да увеличава цените по веригата. Експертите отбелязват и промените в световната икономика за съществен показател.

Българската икономика на практика работи от външно захранване, тъй като страната е в състояние на почти пълна енергийна зависимост. Вносът на петрол и природен газ е близо 100%, казват още от Allianz.

Според калкулациите делът на разходите за енергия в потребителската кошница на българите достига около 11%.

В следствие на това, прогнозата на Allianz Trade е фалитите на глобално ниво да продължат да растат и след увеличението с 6% през 2025 г. и още 3% през 2026 г. да достигнат своя пик през 2027 г.

Сериозното повишение на енергийните разходи от една страна ще окаже пряк натиск върху бизнеса у нас, а от друга ще доведе и до намаляване на покупателната способност и потреблението на домакинствата. Бизнесът не може да разчита и на сериозна подкрепа от страна на държавата заради ограничените възможности при прогнозен бюджетен дефицит от -3%.

Според данните на глобално ниво най-сериозни сътресения и потъване на големи компании през 2025 г. има в сферите на услугите, строителството и търговията.