Инфлацията у нас през февруари 2026 г. на годишна база, т.е. спрямо същия месец на 2025 г., е 3,3%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо предходния месец (януари), т.е. месечната инфлация за февруари, е 0,4%.

Двата показателя за януари са по-високи с 0,2 процентни пункта спрямо посочените предварителни данни за февруари, показват окончателните данни на НСИ за януари - което означава, че според официалните данни, има съвсем леко забавяне на инфлацията у нас през през февруари.

Месечна инфлация

Цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи, според индекса на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2026 г.:

"Информация и комуникация" - увеличение с 1.3%;

"Алкохолни напитки, тютюневи изделия" - увеличение с 1%;

"Услуги на ресторанти и хотели" - увеличение с 0.8%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - увеличение с 0.7%;

"Развлечения, спорт и култура" - увеличение с 0.5%;

"Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - увеличение с 0.4%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

"Облекло и обувки" - намаление с 1.9%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" - намаление с 0.9%.

По-канкретно, през месец февруари 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: пипер - с 36%, зеле - с 11.2%, листни зеленчуци - с 9.5%, краставици - със 7.9%, домати - с 6.2%, зелен лук и праз - с 4.9%, картофи - с 3.9%, пресни зеленчукови подправки - с 3.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.5%, цитрусови плодове - с 3%, зрял боб - с 2.4%, яйца - с 2.2% и много други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: маргарин - с 2.3%, свинско месо - с 2.4%, млечни масла - с 2.2%, леща - с 1.7% и други.

В групите на нехранителните стоки е регистрирано увеличение на цените при: цветя - с 5.4%, пелети - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 2.2%, метан за ЛТС - с 2.2%, кина и театри - с 1.9%, и много други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 11.4%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 5.6%, телевизори - с 4.9%, обувки - с 3%, климатици - с 3%, перални и сушилни машини - с 2.4%, и други.

При услугите е регистрирано месечно увеличение и на цените на: лекарските услуги - с 1.6%, услугите на медицинските лаборатории - с 0.4%, стоматологичните услуги - с 0.3% и лекарствените продукти - с 0.3%.

Средногодишната инфлация за периода март 2025 - февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 - февруари 2025 г. е 4.5%, показват данните на НСИ.

Натрупаната инфлация за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 11.1%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 41.8%.