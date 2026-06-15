Fox Corp ще придобие Roku в сделка с пари в брой и акции на обща стойност около 22 млрд. долара - ход, който има за цел да обедини спортното и новинарско съдържание на медийната група с водеща платформа за телевизионен стрийминг на фона на масовото изместване на зрителите към интернет.

Според условията на сделката, обявена в понеделник, Fox ще плати по 160 долара за акция от Roku - премия от 11,4% спрямо последното затваряне. Акциите на Fox поевтиняха с 8%, а търговията с тези на Roku беше спряна.

Придобиването дава на силно зависимия от кабелната телевизия Fox директен достъп до над 100 милиона домакинства, които използват платформата на Roku за стрийминг - възможност за по-целенасочена реклама и по-малка зависимост от традиционните канали за дистрибуция.

Рекламата е основният приход на Roku - през първото тримесечие той е 613 милиона долара, ръст от 27% на годишна база.

"Това е определящ момент за Fox и естествено продължение на стратегията, която изпълняваме целенасочено вече близо десетилетие. Обединяваме най-ценното портфолио от живо съдържание във видеото с водещата платформа за стрийминг, чрез която Америка го гледа", заяви Лахлан Мърдок, изпълнителен председател и главен изпълнителен директор на Fox.

Така обединеният бизнес ще се превърне в третия по големина играч на американския телевизионен пазар по дял от гледането. Анализатори от JP Morgan смятат, че комбинацията между Tubi на Fox и The Roku Channel може да изведе новата компания в позицията на ясен лидер в стрийминга.

Сделката се очаква да приключи през първата половина на 2027 г., след което акционерите на Fox ще притежават около 73% от обединената компания, а тези на Roku - около 27%. В петък "Ройтерс" съобщи, че Roku проучва стратегически опции, включително пълна продажба, на фона на интерес от компании, търсещи достъп до стрийминг аудиторията и рекламната платформа на компанията.

Roku е основана през 2002 г. от британеца Антъни Ууд. През 2007 г Netflix работят с компанията му по проект за стрийминг устройство под техния бранд. Проектът е стопиран в последния момент с един от най-рисковите ходове на основателя Рийд Хейстингс - той преценява, че собственият хардуер може да попречи на Netflix да стигне и до останалите платформи.

Така през май 2008 г. Roku пуска първия си мултимедиен плеър под собствен бранд - стъпка, която я прави пионер в пренасянето на платформи като Netflix и YouTube на телевизионния екран и я превръща в лидер на стрийминг дистрибуцията в САЩ. Платформата обаче има присъствие и в Европа - Обединеното кралство, Франция и Германия.

След сделката със сигурност експанзията ще продължи и към други пазари.