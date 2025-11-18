Производителят на Dulux, една от най-познатите световни марки бои за вътрешни и външни покрития, AkzoNobel и американската Axalta Coating Systems се споразумяха да се обединят в сделка, която оценява новия бизнес на 25 млрд. долара и възражда идея, обсъждана още преди близо десетилетие, съобщават Financial Times и Reuters.

Планираното сливане чрез обмен на акции ще обедини "допълващи се портфейли от утвърдени марки", са заявили двете компании. Обединената група ще бъде с приходи от около 17 млрд. долара, EBITDA от 3.3 млрд. и свободен паричен поток от 1.5 млрд., което я поставя сред най-големите играчи на глобалния пазар на покрития.

Компанията ще стартира с двойно листване в Амстердам и Ню Йорк, а впоследствие ще премине към единствено листване на NYSE, като запази двете централи - в Амстердам и Филаделфия.

Главен изпълнителен директор на новата група ще бъде сегашният шеф на AkzoNobel Грег Пу-Гийом, а ръководителят на Axalta Крис Вилаварайън ще стане негов заместник. Според Пу-Гийом сделката е "без премия", а Axalta е компания "с по-добро портфолио от това на BASF Coatings" и впечатляваща доходност. Вилаварайън добавя, че обединението ще даде на Axalta "по-остро конкурентно предимство и нови възможности за растеж".

AkzoNobel ще държи 55% от новата компания, а акционерите на Axalta - 45%. Като част от сделката холандската група ще изплати 2.5 млрд. евро дивидент на своите инвеститори.

Сливането се очаква да донесе 600 млн. долара годишни икономии, като 90% от тях трябва да бъдат реализирани в първите три години след финализирането. Завършването на трансакцията зависи от регулаторни одобрения и е планирано за края на 2026 г. - началото на 2027 г.

Историята на двете компании е дълбоко преплетена с повече от век развитие, придобивания и разделяния - от покупката на ICI от Akzo през 2007 г. до отделянето на Axalta от DuPont под собствеността на Carlyle през 2013 г. Новият гигант цели да ускори растежа чрез комбинирани технологии, експертиза и силни глобални марки.