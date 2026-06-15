Истински търговски рекорд. Украйна е начело в списъка на страните, към които Турция е изнесла повече през май в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на обема е в размер на цели 340 милиона долара, става ясно от нов доклад, цитиран от Daily Sabah.

Износът на Турция за Украйна е отбелязал най-голямо увеличение през май, като се е увеличил с 339,6 милиона долара, докато износът за страната е надхвърлил 600 милиона долара миналия месец, се казва в доклад, изготвен от Анадолската агенция (AA). Увеличението на доставките за страната се разглежда като момент, в който икономическите отношения продължават да се укрепват и да натрупват инерция въпреки продължаващата война между Русия и Украйна.

Нарастващото търсене на турски промишлени и технологични продукти от страна на Украйна също е изиграло ключова роля за стимулиране на износа. Щетите по енергийните и инфраструктурни системи на Украйна поради войната са увеличили особено търсенето на енергийно оборудване и промишлени машини.

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Съответно, въз основа на данни от Асамблеята на турските износители (TIM), Украйна е страната, в която Турция е регистрирала най-голямото увеличение на износа, базирано на стойност, през май. След нея се нареждат Словакия със 120,8 милиона долара, Мароко с 98,2 милиона долара, Норвегия със 71,9 милиона долара и Нигерия с 46,5 милиона долара.

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През май Турция е изнесла стоки на стойност 656,6 милиона долара за Украйна, 248,1 милиона долара за Словакия, 440,6 милиона долара за Мароко, 171,4 милиона долара за Норвегия и 90,4 милиона долара за Нигерия.

Освен това, миналия месец, водещите дестинации за износ на Турция бяха Германия с 1,5 милиарда долара, САЩ с 1,2 милиарда долара, Италия и Великобритания с по 1,1 милиарда долара и Испания с 994,8 милиона долара.

Химическият сектор е водещ износител за Украйна

През май секторът на химическите продукти и производните им е бил водещ износител за Украйна с 89,1 милиона долара. Следват го електротехниката и електрониката с 64,3 милиона долара, стоманата с 52,4 милиона долара, автомобилната промишленост с 18,1 милиона долара и машините и частите с 12,1 милиона долара.

Сред секторите най-голямото увеличение на износа за Украйна е от сектора на електротехниката и електрониката с 19,7 милиона долара. Следват го съответно химикалите с 11,4 милиона долара, желязото и цветните метали с 1,8 милиона долара, климатичната индустрия с 808 400 долара и килимите с 536 900 долара.

Като цяло, секторът на желязото и цветните метали е изнесъл стоки на обща стойност 10,5 милиона долара за Украйна, климатичната индустрия - 6 милиона долара, а секторът на килимите - 1,3 милиона долара. От регионална гледна точка, износът за Украйна е от Анкара (398,2 милиона долара), Истанбул (152,2 милиона долара), Коджаели (19,4 милиона долара), Хатай (17,4 милиона долара) и Мерсин (8,6 милиона долара).

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