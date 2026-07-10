През първите четири месеца на годината износът на стоки от България за ЕС се е увеличил с 8.5% в сравнение със същия период на предходната година, достигайки обща стойност от 9,85 млрд. евро.

Това показват най-новите предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за вътрешнообщностната търговия.

Само в рамките на месец април родните компании са реализирали на европейския пазар продукция за почти 2,5 млрд. евро, което представлява ускорение на темпа и ръст от 11.3% на годишна база.

Къде продава България?

Българският износ в рамките на Единния пазар остава силно концентриран. Пет са държави членки, които формират дял от 67.7% от всички продажби.

Очаквано, основните търговски партньори на страната са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция.

Разгледан по сектори, българският износ за ЕС показва изменения.

Най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (52.4%) спрямо същия период на предходната година.

В същото време сериозно отстъпление от 21.7% се наблюдава при износа в сектор "Разнообразни готови продукти".

Износът на България за трети страни извън ЕС се развива с по-бавни темпове. За периода януари - май 2026 г. той нараства с 4.1% на годишна база, достигайки около 6,5 млрд. евро.

Половината от този обем идва от Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Обединеното кралство, Северна Македония и Украйна.

Основният двигател на растежа е секторът "Минерални горива, масла и подобни продукти", който отчита скок от 52.6%.

Откъде идва вносът?

Импортът от ЕС е нараснал с 5.4% до над 10,5 млрд. евро. Бизнесът и потребителите у нас са купували най-много стоки отново от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

Най-голямо е увеличението при вноса на машини, оборудване и превозни средства - с 10.0%.

Вносът на стоки от трети страни през периода януари - май 2026 г. е нарастнал с 22.9% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност над 11 млрд. евро. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Бразилия.