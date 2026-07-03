От първи юли ЕС въведе такса 3 евро за всяка категория артикули, доставени от китайските платформи за бързооборотни стоки като Shein, Temu и Alibaba, с цел да направи местните производители и търговци по-конкурентноспособни. Това обаче не е единствената стъпка срещу вноса от трети страни, която европейските лидери предприемат.

По-рано тази година ЕК представи планът "Произведено в Европа", част от Закона за индустриалния ускорител. Той цели да стимулира производството в ЕС чрез обществени поръчки, инвестиции и предпочитание към европейски стоки в определени стратегически сектори. Ключов приоритет е намаляването на зависимостта от Китай и САЩ, особено в секторите на чистите технологии, автомобилостроенето, батериите, стоманата, химикалите и критичните суровини.

Както всяка политика, която се прави срещу един определен играч на пазара, така и тази законодателна инициатива може да окаже страничен ефект, като засегне други ключови партньори на Съюза.

Представители на турския бизнес алармират, че планът "Произведено в Европа" може да създаде рискове за компаниите, които вече са интегрирани в европейската икономика, основно в автомобилния, машиностроителния, химическия и други промишлени сектори, пише Hurriyet Daily News. Благодарение на митническия съюз между Турция и ЕС, над три десетилетия южната ни съседка е освободена от такси при търговията с някои продукти.

Ако турското производство бъде изключено от новата законодателна рамка обаче, местните бизнеси ще имат по-труден достъп до стимули и възможности за обществени поръчки, което би ги поставило в неконкурентно положение спрямо компаниите, базирани в ЕС. Това ще се окаже не само неблагоприятно за тях, но и ще увеличи разходите и на европейските компании, които разчитат на турски доставчици и респективно - на крайните потребители.

Предвид ролята на Турция като един от основните центрове за производство в Европа и ключов доставчик за световните производители, сред най-засегнатите сектори се очаква да бъде автомобилният. Миналия месец BYD обяви, че преобръща стратегията си на 180 градуса и ще забави отварянето на завода си в Маниса, като ще даде приоритет на този в Унгария.

Освен самите превозни средства, страната е основен доставчик на технологии за батерии, полупроводници, критични суровини, софтуер и производствени системи, базирани на изкуствен интелект.

Мехмет Али Ялчъндаг - председател на Бизнес съвета Турция-Европа, призова ЕК да работи върху актуализирането на митническия съюз и разработването на общи индустриални политики, вместо да създава нови бариери, които ще нанесат икономически вреди както на страната му, така и на европейските потребители.