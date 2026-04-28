Китайското правителство критикува план на ЕС, насочен към укрепване на индустриите на блока срещу ожесточената китайска конкуренция, обещавайки контрамерки, ако той бъде приет, съобщава AFP. През март ЕС представи нови правила "Произведено в Европа".

Те се отнасят за компании, които се опитват да получат достъп до публични средства в стратегически сектори, включително автомобили, зелени технологии и стомана, задължаващи фирмите да отговарят на минимални прагове за части, произведени в ЕС.

Предложението, което беше забавено с месеци заради спорове относно мерките, е ключова част от стремежа на Европейския съюз да възвърне конкурентното си предимство, да намали индустриалния си спад и да предотврати загубата на стотици хиляди работни места.

От Министерството на търговията в Пекин заявиха, че са представили техен коментар на Европейската комисия, изразявайки "сериозните опасения" на Китай относно акта, който нарече "системна дискриминация".

"Ако ЕС продължи със законодателството и по този начин навреди на интересите на китайските компании, Китай няма да има друг избор, освен да предприеме контрамерки, за да защити твърдо законните права и интереси на своите предприятия", предупредиха от китайското Министерството на търговията в изявление, цитирано от световните агенции.

Европейските предприятия в много от секторите отдавна се оплакват, че са изправени пред нелоялна конкуренция от силно субсидирани китайски конкуренти.

Предложението на ЕС, официално известно като "Закон за индустриалния ускорител", имплицитно е насочено към китайските производители на батерии и електрически превозни средства, като изисква от чуждестранните фирми да си партнират с европейски фирми и да предават технологично ноу-хау, когато установяват дейност в блока.

От Китайската търговска камара в ЕС заявиха, че планът на Брюксел показва промяна към протекционизъм, която би засегнала търговското сътрудничество между ЕС и Китай.