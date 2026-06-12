Audi превръща модела A2 в електромобил. Колата ще бъде представена тази есен и ще се сглобява в родния град на Audi - Инголщат, Германия, съобщава изданието Car and Driver. Новият A2 e-tron ще има висока и дебела каросерия, която размива границата между хечбек и миниван, точно както оригинала, но с острите, модерни LED светлини на Audi отпред и отзад.

Междувременно третото поколение Q3 SUV влезе в продажба в САЩ. Наскоро компанията представи и RS5 2027, вече plug-in хибриден хечбек с четири врати и мощност 630 к.с.

По време на последния си финансов отчет, компанията обяви няколко нови продукта, които ще бъдат пуснати по-късно тази година, с два големи SUV модела, обновен електрически автомобил и новата електрическа версия на един от най-креативните дизайни на Audi.

И докато оригиналният A2 никога не е бил продаван в САЩ по време на производствения си период 1999-2005 г., сега и американците ще се срещнат с този емблематичен за компанията градски автомобил.

От Audi обещават "висока ефективност" и кола, която е идеална за "ежедневно ползване в града".

Според някои прогнози A2 e-tron ще бъде свързан с Volkswagen ID.3, който скоро ще бъде актуализиран като ID.3 Neo.