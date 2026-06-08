Надпреварата за енергийния мегапроект от сръбската страна на Дунава стартира: тази седмица посолството на САЩ в Сърбия публикува публична покана за един от най-големите енергийни проекти в Югоизточна Европа - Джердап 3, съобщава eKapija. Поканата е за изразяване на инвестиционен интерес за участие в проекта за изграждане на масивната ВЕЦ.
Според текста на поканата, заинтересованите компании имат срок до 25 юни да подадат своите писма за намерение до Министерството на минното дело и енергетиката на Република Сърбия. Целта на тази процедура е да се изберат стратегически партньори за разработването на техническа документация, финансирането и самото изграждане на тази масивна електроцентрала.
Поканата за изразяване на интерес за стратегическото партньорство представлява първата фаза на подбора. Процесът се ръководи от специална работна група на правителството на Сърбия, а подборът се извършва в съответствие със Закона за обществените поръчки въз основа на междуправителствено споразумение.
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Енергиен гигант на Дунав на стойност милиарди евро
Проектът RHEC Джердап 3 е планиран като хибридна обратима помпено-акумулираща електроцентрала на 1007-ия километър на Дунав, в община Голубац. Концепцията на проекта предвижда водочерпене от езерото Джердап през периоди на ниско натоварване, когато има излишък от електроенергия в системата, изпомпване на вода в горните резервоари "Песаца" и "Бродица" и генериране на електроенергия по време на пиково търсене чрез изпускане на вода обратно в Дунав.
Проектираният капацитет на електроцентралата е впечатляващите 2400 MW, с възможност за интегриране на допълнителни 400 MW от възобновяеми източници (вятър и слънце). Прогнозната стойност на инвестицията в момента е около 2,63 милиарда евро, а планираната дата на завършване е 2038 г.
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Американският интерес
Участието на Съединените щати в проекта Джердап 3 се подготвя от 2021 г., когато американският гигант Bechtel за първи път изрази интерес към строителството. Ключови стъпки бяха предприети през 2022 г., когато Bechtel, най-голямата американска строителна и инженерна компания, пое подготовката на техническите проучвания, което бе увенчано с подписването на Междуправителственото енергийно споразумение във Вашингтон през 2024 г. Това споразумение влезе в сила през март 2025 г., което създаде правното основание Сърбия, чрез посолството на САЩ, официално да покани американски компании да подадат своите оферти.
Източник: Wikimedia Commons
Отворени въпроси: румънско неодобрение и екологични рискове
Въпреки големите амбиции на Белград, проектът е изправен пред сериозни пречки на международния и вътрешния фронт. Преди две години медиите съобщиха, че румънският министър на енергетиката Себастия Бурдуя е заявил, че Букурещ няма да позволи изграждането на Джердап 3 да застраши стабилността и производството в съществуващите съвместни електроцентрали Джердап 1 и Джердап 2.
В ход са двустранни разговори между министерствата на двете страни и смесени комисии за оценка на хидрологичното въздействие върху река Дунав.
Освен това, експерти и екологични сдружения предупреждават за потенциалното негативно въздействие върху биоразнообразието, като се има предвид, че работите ще се извършват в защитената зона на Национален парк Джердап. Поради сложността на преговорите с Румъния и високата цена, сръбското правителство едновременно определи изграждането на река Бистрица (680 MW) като абсолютен краткосрочен приоритет, за който подготовката на документацията е в последния етап.
Откриването на публична покана чрез посолството на САЩ обаче потвърждава, че държавата не се отказва от мегапроекта на река Дунав.