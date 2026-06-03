Сред страните от Централна и Източна Европа България се откроява като една от най-изложените на рискове, свързани с енергията. Това подчертаха от международния застраховател на търговски вземания Coface по време на регионален уебинар.

Нашата страна съчетава висока енергийна интензивност на БВП с почти пълна зависимост от вносни енергийни източници и особено на природен газ. Иначе казано - у нас е нужна много повече енергия за генериране на икономически резултат, а тази енергия е зависима от доставки, които може да бъдат прекъснати или да започнат да се случват на много по-високи цени.

"За българските компании това се изразява в нарастващи оперативни разходи, свиване на маржовете и намалена конкурентоспособност, особено в енергоемките отрасли. Очаква се въздействието да се отрази и върху потребителските цени, което потенциално може да забави вътрешното търсене и икономическия растеж", коментира Пламен Димитров, управител на Coface България.

На общоевропейско равнище от Coface също виждат "среда с висок риск, в която дори ограничена геополитическа ескалация може да окаже значително влияние върху цените на горивата и наличността на енергия".

Транспортът, химическата и тежката промишлености са изложени на голям шок заради пряката си зависимост от цените на горивата и електроенергията, а в селското стопанство натискът е от две посоки - растящи разходи за торове, дизел и други суровини и в същото време понижаващи се цени на продукцията. Това изяжда маржовете особено на по-малките стопанства.

Специално за Централна и Източна Европа вече са налице ускоряване на инфлацията и "класическа среда на стагфлационен риск - растящи цени, съчетани със забавяне на растежа". От Coface вече виждат влияние на енергийните разходи върху инвестиционните решения на някои от пазарите в региона.

"Централните банки са изправени пред голяма дилема: затягането на паричната политика за контрол на инфлацията рискува да потисне още повече растежа, докато облекчаването на политиката може да подхрани ценовия ръст", подчертават експертите. Според тях шокът може да бъде смекчен само с фискално пространство, парична гъвкавост и институционална надеждност.