PPF Group, една от най-големите инвестиционни групи с чешки корени и собственик на bTV Media Group, продължава да се трансформира под ръководството на Рената Келнерова. 5 години след трагичната смърт на основателя си Петр Келнер, групата запазва стабилна оперативна база, но отчита значителен спад в нетната печалба за последната година.

"Смея да кажа нескромно, че Петр би се гордял с нас след 5 години", коментира Келнерова в годишния доклад. По думите й акционерният контрол се упражнява чрез холдинга Amalar, докато оперативното управление е в ръцете на професионални мениджърски екипи.

Източник: kellnerfoundation.cz

Бизнесът на PPF продължава да стъпва върху 4 основни направления - телекомуникации, медии, финансови услуги и електронна търговия, като разширява присъствието си и търси синергии между отделните бизнеси.

Групата отчита нетна печалба от €692 милиона (около 16,8 млрд. крони), което е спад от 78% на годишна база. В същото време оперативните приходи нарастват с над 32% до €3,65 милиарда, а активите достигат 1,035 трилиона крони.

Според финансовия директор Катерина Йираскова резултатите отразяват силна оперативна устойчивост. Спадът в печалбата се дължи основно на високата база от 2024 г., когато групата реализира еднократен приход от телекомуникационна сделка с Emirates Telecommunications Group.