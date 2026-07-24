Първата година след въвеждането на 5-степенната прогресивна скала за облагане на доходите в Русия донесе значително увеличение на приходите във федералния бюджет, пише Ведомости. Данните обаче показват, че основният източник на допълнителните постъпления не са най-високите трудови възнаграждения, а инвестиционните доходи. И най-вече лихвите по банковите депозити.

През 2025 г. федералният бюджет е получил 763 млрд. рубли (около €8,3 милиарда) от данъка върху доходите, облагани със ставки над стандартните 13%. Това е повече от 2 пъти над нивото година по-рано, когато постъпленията възлизаха на 339 млрд. рубли (около €3,7 милиарда). Любопитното е, че близо 57% от сумата - 431 млрд. рубли (около €4,7 милиарда), идва от инвестиционни доходи. На този фон данъкът върху по-високите трудови възнаграждения носи 332 млрд. рубли (около €3,6 милиарда).

Лидерът - банковите депозити

Най-голям принос имат лихвите по банковите депозити. Те формират около 42% от всички приходи от този данък, или 320,2 млрд. рубли (около €3,5 милиарда). Причината е, че през 2024-a основната лихва в Русия се движеше между 16% и 21%, което насочи огромни суми към банковите влогове. Към началото на 2026 г. депозитите на домакинствата вече достигат рекордните 67 трилиона рубли (около €730 милиарда).

Сред трудовите доходи най-големи приходи носи групата с годишни доходи между 5 и 20 млн. рубли, облагана със ставка от 18%. Данъкът върху доходите над 50 млн. рубли пък е донесъл 70 млрд. рубли (около €760 милиона).

Според експертни оценки новата прогресивна скала е увеличила бюджетните приходи с около 250-260 млрд. рубли (около €2,8 милиарда) през първата година от действието си. Това е по-малко от първоначалните прогнози на руското финансово министерство, но тенденцията остава възходяща. Очакванията са през 2026 г. постъпленията да достигнат 1-1,1 трилиона рубли (около €11-12 милиарда), като значителна част отново ще бъде формирана от облагането на доходите по банковите депозити.