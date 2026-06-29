Проектът за модернизирането на ж.п. гарата в Щутгарт вече се е превърнал в нарицателно за проблемно изпълнение на голям инфраструктурен проект в Германия. Със започнали строителни дейности още през 2010 година, съоръжението все още не е готово, а на всичкото отгоре не престава да струва все повече и повече.

Последната сметка дойде в петък, когато германските железници обявиха новия разход: допълнителни 3 милиарда евро. Така Stuttgart 21 (Щутгарт 21), както се нарича проектът, ще излезе поне 14,5 милиарда евро, предава dpa.

От 2,6 до 14,5 милиарда евро разходи

Това е поредното сериозно оскъпяване на проекта за нова подземна централна гара в столицата на провинция Баден-Вюртемберг и цялостна реорганизация на железопътния възел в града. За сравнение, когато строителството започва през 2010 година, разходите са оценявани на около 4,1 милиарда евро. В началото на планирането сумата е била още по-ниска — около 2,6 милиарда евро.

Още по-сериозен проблем за Deutsche Bahn е, че компанията ще трябва сама да покрие допълнителните разходи. Причината е съдебно решение, според което всички суми над договореното във финансовото споразумение от 2009 година остават за сметка на железопътния оператор.

Това споразумение урежда разпределението на разходите само до малко над 4,5 милиарда евро. Deutsche Bahn се опита да принуди партньорите по проекта — провинция Баден-Вюртемберг, град Щутгарт, регионалната асоциация на Щутгарт и летището — да участват в покриването на допълнителната сметка, но съдът отхвърли искането.

Проблемите не са само финансови. Само преди дни представители на Deutsche Bahn съобщиха пред транспортната комисия в Бундестага, че откриването на Stuttgart 21 отново се отлага — този път с още пет години. Новата подземна гара трябва да заработи в края на 2031 година.

Това означава, че проектът ще бъде завършен около 10 години след първоначално планирания срок. Иронията е, че числото 21 в името Stuttgart 21 трябваше да символизира модерна жп инфраструктура за XXI век — но самият проект отдавна се превърна в пример за това как големите инфраструктурни амбиции могат да заседнат между политика, инженерни проблеми и растящи сметки.

Какво се обърка? Краткият отговор: много неща

Сред основните причини за новото забавяне Deutsche Bahn посочва дигитализацията на железопътния възел в Щутгарт, която се оказва значително по-сложна от първоначалните очаквания. Има и проблеми с планирането, кабелната инфраструктура, системите за управление и електрозахранването.

Германски медии съобщават още, че част от кабелите трябва да бъдат прекарани наново, а планът за аварийно електрозахранване също се нуждае от преработка. Освен това техническа сграда, предвидена за проекта, вече не отговаря на актуалните изисквания.

Stuttgart 21 е един от най-мащабните жп и градоустройствени проекти в Германия. Той предвижда изграждането на 57 километра нови трасета, повечето от които подземни, както и четири нови станции, включително нова централна гара. Освободените железопътни терени трябва да бъдат използвани за градско развитие.

Проектът е представен за първи път още през 1994 година, но през годините предизвиква сериозно обществено недоволство. Макар необходимостта от модернизация на железопътния възел в Щутгарт да е широко призната, критиците оспорват цената, начина на изпълнение и решението съществуващата челна гара да бъде заменена с подземна.