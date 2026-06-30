STRABAG е сред компаниите, които активно внедряват дигитални технологии и устойчиви практики в дейността си. Те вече са ключов инструмент за по-висока ефективност и по-добър контрол върху проектите. A компаниите, които успяват да внедрят подобни решения, печелят предимство по отношение на качество, срокове и разходи.

Това коментира в студиото на Money.bg Божидар Костадинов, икономически ръководител на STRABAG за Западна България. По думите му дигитализацията вече не е въпрос на избор, а необходимост за всяка фирма, която иска да остане конкурентоспособна.

"Дигитализацията е инструмент, който позволява до голяма степен да се постигнат оптимизации в работата, било то измерено във време, в разходи съответно, така че това е неизменен инструмент, който трябва да използват всички компании", посочи Костадинов.

Силата на глобалния опит

STRABAG е част от международен концерн с над 80 000 служители по света и присъствие на множество пазари, а в България е от четвърт век. Компанията развива дейността си в инфраструктурното строителство, жилищните и офис проектите, ВиК инфраструктурата, железопътното строителство и други.

Според Костадинов именно достъпът до вече генерирано и натрупано знание, както и обменът на добри практики между различните екипи е едно от най-големите предимства на компанията.

Сред основните технологични решения, които компанията използва, са BIM технологиите (Building Information Modeling), които позволяват изграждането на дигитален двойник (бел. ред. digital twin) на даден строителен обект още преди началото на реалното строителство.

"Този дигитален двойник позволява на първо време да видим обекта на строителството преди изобщо той да е започнал", разказа гостът. Според него това дава възможност на всички специалисти, ангажирани в проекта, да визуализират процесите предварително, да идентифицират потенциални конфликти и да планират по-добре необходимите ресурси.

От дигитален модел до управление на времето и разходите

В STRABAG се използват и още по-напреднали решения, коментира още експертът.

"Освен дигиталния двойник добавяме и времевата рамка, което постига т. нар. 4D BIM. След това добавяме и разходите, които са свързани с всеки елемент и неговото остойностяване. Това позволява да дадем много добра обратна връзка на своите възложители и клиенти още преди започването на даден обект", разказа той.

Гостът подчерта още, че дигитализацията намира все по-широко приложение и в инфраструктурните проекти и даде пример с използването на BIM технологии при рехабилитацията и изграждането на пътища.

"Чрез предварителното заснемане на пътя, който ще бъде ремонтиран, рехабилитиран или изграден, на базата на 3D скенер се изгражда негов дигитален двойник. След това информацията се подава към машините, които премахват стария асфалт. По този начин ние си гарантираме точността на изпълнението, без това да зависи от субективния оператор на дадената машина", обрисува методиката на работа Костадинов.

Същият модел впоследствие се използва и от асфалтополагащите машини чрез системи за машинен контрол. Компанията използва и специализиран софтуер за синхронизиране на производството на асфалтови смеси, транспортирането им до обекта и самото полагане на настилките.

"Това позволява абсолютен синхрон и информация кога и колко камиона са необходими, кога производството трябва да се забави и как да се оптимизират процесите", подчерта той и добави, че подобни решения не само подобряват ефективността, но и намаляват неудобствата за обществото по време на строителството.

Костадинов е убеден, че през следващите години строителният сектор ще продължи да се движи в посока по-висока ефективност и оптимизация на процесите. В тази връзка STRABAG прилага и Lean принципите на управление.

Устойчивостта - неразделна част от бизнеса

Наред с технологичната трансформация, устойчивото развитие е сред основните приоритети на компания с мащаба на STRABAG.

"Строителството в световен мащаб е отговорно за около 38% от вредните емисии на въглероден диоксид. В тази връзка ние имаме разработени политики и цели именно за нашата съпричастност в това отношение", разкри Костадинов и подчерта, че компанията вярва, че строителството трябва да бъде не само "качествено и навременно, но и отговорно към обществото и околната среда".

Сред конкретните предприети мерки са постепенното преминаване към електрически автомобили, използването на соларни панели в производствените бази и внедряването на малки вятърни турбини, където това е приложимо.

Кръговата икономика вече е част от практиката

Сериозно място във философията на STRABAG е и кръговата икономика, в която "основният модел е премахването на понятието отпадък". Целта е всеки един отпадък да може да бъде превърнат директно или чрез допълнителна обработка в суровина. В България компанията вече използва рециклирани строителни материали и връща част от тях обратно в производствения процес.

"Имаме възможност на някои от нашите бази да използваме бетонови отпадъци и рециклирана настилка, които по този начин връщаме обратно в производството, където това е позволено", разкри още Костадинов.

Наред с необходимостта от технологична модернизация обаче, секторът продължава да се сблъсква и с проблемите на пазара на труда.

"Още едно от големите предизвикателства на строителния сектор е работната ръка, нейното качество и нейното количество", коментира гостът. Затова компанията инвестира активно в обучение и развитие на служителите си. STRABAG предлага много инициативи в тази посока, различни посещения и съвместни дейности с университети и училища, "с оглед на това да можем да покажем привлекателността на тази работа за младите хора."

По думите на Божидар Костадинов всеки служител има възможност да се усъвършенства и да се специализира в избрана от него посока. "Искрено вярваме, че хората дават най-доброто от себе си, когато го правят с желание и когато го правят с интерес", убеден е той и разкрива, че STRABAG планира и създаването на вътрешнофирмен учебен център, който да подпомогне подготовката на кадри за нуждите на бизнеса.

Изкуственият интелект - помощ, не заплаха

Според експерта изкуственият интелект ще играе все по-важна роля в строителството, но не се очаква той да измести хората от ключовите процеси по вземане на решения. "Самият факт е, че за момента това, което липсва на изкуствения интелект, е неговата спонтанност. Ако ние не му зададем въпрос, ако ние не формулираме искане, той не би могъл да ни отговаря", категоричен бе Костадинов.

Затова и по негово мнение технологиите ще подпомагат работата и ще повишават ефективността, но анализът и крайните решения ще останат в ръцете на хората:

"Смятам, че винаги този, който анализира и взима решението, ще е нужен. На този етап не виждам как това би могло да бъде нещо друго освен естествен интелект."

Предвидимостта на пазара - ключова за развитието на сектора

Като най-голямо предизвикателство пред строителния сектор в България Костадинов посочва предвидимостта на пазара.

"Строителните обекти много често са обекти, които изискват две, три, четири или повече години работа. За да можеш през това време да работиш в предвидима обстановка, трябва да можеш да предвиждаш как ще се променят условията на пазара", разкрива той.

Според него именно предвидимостта е една от най-важните предпоставки за устойчивото развитие на строителния бизнес и за реализацията на дългосрочни инвестиционни проекти.

"Основен фокус за нас са успешните проекти. Те нямат характеристики голям или малък. За нас са важни както малките проекти от частни възложители, така и проектите на общини, държавни институции и големи инвеститори", заключи Божидар Костадинов. "Напоследък много се говори за възможните концесии и ние с интерес наблюдаваме този процес", допълни на финала той.

Целия разговор гледайте във видеото!