Новият модерен логистичен център на "Евромастер Импорт Експорт" в Индустриална зона - Костинброд вече е в експлоатация, обявиха от общината в града.

Обектът става основен логистичен хъб на българската компания, специализирана в търговията, вноса и дистрибуцията на различни видове инструменти и строителна техника.

Строителството на логистичния център започна през септември 2024 г. В завършен вид има над 42 000 квадратни метра площ, като са внедрени автоматизирани системи за обработка на поръчки и са изградени административна част и обучителен център.

Очаква се логистичният център да отвори близо 100 нови работни места и да допринесе за икономическото развитие на региона, посочват от Община Костинброд.

"Евромастер Импорт Експорт" е основана през 1992 г., като днес тя е лидер на българския пазар на професионални и хоби инструменти и освен това е активна на пазарите в Румъния, Белгия, Португалия, Чехия, Словения, Македония, Босна и Херцеговина, Грузия, Сърбия, Гърция, Косово, Албания, Словения, Молдова, Кипър, Испания, Полша, Дания и Украйна.

Тя има собствени марки като Raider, TopMaster Professional и Gadget, а освен това е официален дистрибутор на Metabo за България.

Служителите в момента са над 200, а финансовите резултати за 2024-а показват над 74 милиона лева приходи и повече от 10 милиона лева печалба.