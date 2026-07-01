Има разлика между това една компания да напусне един пазар и това да реши какво повече да не прави на него. Bosch не си тръгва от България.

Със затварянето на инженеринговия си център в София обаче германският концерн "удря спирачки" на технологичните ни амбиции и свива мащаба си до чиста търговия.

Както Money.bg писа, компанията преустановява дейността на Бош Инженеринг Център София от средата на 2027 г. Съкращенията ще протекат на два етапа: около 400 позиции отпадат още през 2026 г., а останалите близо 270 - до средата на 2027 г.

По информация на "Капитал" всички съкратени служители ще получат като обезщетение шест брутни месечни заплати.

Две други дружества от компанията обаче ще продължат работа непокътнати...

Кое си отива?

Bosch присъства в България чрез три отделни дружества, но нито едно от тях не изчезва. Затваря се едно звено вътре в едно от тях.

"Роберт Бош" ЕООД е най-голямото дружество на групата у нас и е дъщерно на германската Robert Bosch GmbH. То запазва търговската си дейност. Вътре в него е инженеринговият център в "София Тех Парк" - звеното с най-висок оборот сред структурите на Bosch у нас (76,7 млн. евро за 2024 г.), и именно то си отива.

Според справка на Money.bg служителите на "Роберт Бош" ЕООД са били 714 към април и 745 година по-рано.

Инженерният център е развивал и специален отдел за Bosch eBike Systems, който е разработвал софтуер за електрически велосипеди - батерии, дисплеи както и задвижващи системи.

"Роберт Бош" ЕООД запазва търговската си дейност, свързана с продажби, сервиз и обучения в направленията автомобилно оборудване, електроинструменти, термотехника и сградни технологии.

През 2019 година Бош откри Инженеринг Център в София, където близо 700 софтуерни специалисти разработваха иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, AI и електромобилност.

Двете други дружества остават

"Бош Диджитал", бившата ProSyst, придобита през 2015 г., остава да разработва IoT и решения с изкуствен интелект (AIoT) за цялата глобална група. Приходите му са 27,7 млн. евро за 2024 г.

През април екипът е наброявал 279 души, докато година по-рано е бил с 10 души по-голям.

"БСХ Домакински уреди България" също продължава търговията си на пазара за домакинска техника. Дружеството е ключов играч на пазара на бяла техника в страната. Компанията не продава само уреди с марката Bosch. Тя е официалният представител и вносител на уреди с марките Siemens, Neff и Gaggenau.

В него работят едва 18 служители.

През последните години основен приоритет на "БСХ България" е внедряването на концепцията за "умен дом". Повечето нови уреди от марките Bosch и Siemens се внасят с вградена технология Home Connect . Така потребителите могат да управляват дистанционно своите уреди през мобилно приложение например.

Забележете какво означава това на практика. Bosch имаше две развойни звена в България - автомобилното и технологичното. Затваря само автомобилното. А това не е случайно.

Бурята около автомобилния сектор

Bosch е най-големият автомобилен доставчик в света по обем на приходите от продажби на автокомпоненти и технологии за оригинално вграждане. Именно това го прави и най-изложена кризите в индустрията.

През септември миналата година компанията обяви 13 000 съкращения, почти изцяло в автомобилното си подразделение и почти изцяло в Германия, с цел да затвори "разходна дупка" от 2,5 млрд. евро годишно.

До май 2026 г. цифрата ескалира и вече се говори за до 22 000 съкращения в сектора. Изпълнителният директор Стефан Хартунг определи 2026 г. като "година на прогрес", целейки оперативен марж от 4-6% спрямо едва 2% през 2025 г.

Пред Bosch стоят свиващо се производство, забавен и скъп преход към електромобилите, изместване на търсенето извън Европа, високи разходи, мита и безмилостна конкуренция от Китай.