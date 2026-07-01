Калин Павлов е новият управител на Керхер за България и Северна Македония, става ясно от официално съобщение.

Той е завършил бакалавърска степен по телекомуникации в Нов български университет и притежава специализирано техническо образование по индустриално машиностроене с немски език.

Преминал е множество международни обучения в Германия в областта на продажбите, маркетинга, техническата експертиза и лидерството, включително международната програма за развитие на ръководни кадри на

. Владее английски език на отлично ниво и работно ниво на немски език.

През професионалния си път той е развивал бизнеси в секторите Automotive, B2B и Retail, като притежава над две десетилетия международен управленски опит.

Кариерата му е тясно свързана с две от най-разпознаваемите германски компании - Bosch и Kärcher, пише в пресинформацията. В Bosch Automotive Division в продължение на близо осем години заема последователно позициите Service Manager за България и Северна Македония, Key Account Manager и Regional Product Manager за Югоизточна Европа.

В тези роли отговаря за развитието на продуктовото портфолио, управлението на ключови клиенти, пазарното позициониране и бизнес резултатите в България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Унгария.

През 2015 г. се присъединява към Kärcher България като Key Account Manager, където поставя основите на стратегически партньорства с водещи търговски вериги и развива нови бизнес възможности. Само три години по-късно поема позицията Retail Sales Channels Director, отговаряйки за цялостната стратегия и развитието на ритейл бизнеса на компанията в България.

От 2025 г. заема и позицията Regional Retail Manager за подрегион Югоизточна Европа, където работи съвместно с управленските екипи на компанията в региона за реализиране на общата стратегия и постигане на дългосрочните бизнес цели.