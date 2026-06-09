Изкуственият интелект дава нови способности на хората, като агентните системи са следващото ниво на еволюцията, но достигането му не значи, че времето на традиционния софтуер изтича, даже напротив - технологията прави използването на програмните продукти много по-ефективно. Това коментира в студиото на Money.bg генералният мениджър на Microsoft за България и регион Адриатика Калин Димчев.

"Нашите изследвания за това как хората работят и как възприемат изкуствения интелект показват, че над половината, които използват AI решения, казват, че в момента с тези инструменти правят неща, на които преди не са били способни. Също така над 50% казват, че фокусът им при използването на инструменти за изкуствен интелект е по-стратегически", посочи той.

Microsoft вече няколко години развива Copilot платформата, като тя включва множество различни продукти - от чатбота Copilot Chat до интеграции в Microsoft 365, Dynamics или GitHub. Идеята е, че така "не се дефинират точни резултати", а всеки ползвател може да избере нужните инструменти според своя сценарий на употреба в бизнеса или извън него.

Източник: money.bg

"Като човек, който използва ежедневно Copilot и в работна среда, и за лични нужди през последните 2 и половина години, мога да кажат, че решението работи. Моята работа се променя по начин, по който моят фокус е в когнитивните действия, анализа на данните и резултатите и стратегическото мислене - не в търсенето на информация, която се използва относително малко за достигането до крайния резултат", посочи Калин Димчев.

Microsoft е "клиент нула" на агентните AI технологии и вече има над 500 000 собствени агента. Прогнозите са, че в глобален мащаб през 2028 г. ще има цели 1,3 милиарда, като всеки от тях ще може да работи с различни модели с изкуствен интелект - малки, големи, специализирани, отворени, лицензирани и т.н.

Много анализатори виждат в това края на традиционния бизнес софтуер, което повлия и на борсовото представяне на някои от големите фирми в бранша. Според Димчев обаче "софтуерът е тук и ще продължава да е тук", но ще се промени потребителското изживяване и AI агентите ще допринесат за повишаване на ефективността и производителността особено в сценарии, в които трябва да се работи едновременно с различни системи.

Интеграцията ще е както в backend, така и във frontend-а на приложения и операционни системи, като мениджърът даде пример с моделите, които улесняват работата в Word и Excel, автоматизираната обработка на имейлите и т.н.

Източник: money.bg

"Бъдещето на нашите продукти - операционни системи и приложения, е все повече тези свързани с AI агенти да работят на "на първа линия", а "зад сцената" - за усещането за оптимизация и ефективност", коментира Димчев.

Той подчерта, че защитата на данните е в основата на AI стратегията на Microsoft, като това има множество аспекти - от физическите безопасност и дублиране на инфраструктурата в центровете за данни през киберсигурността, по която денонощно работят общо 35 000 специалисти до пълното спазване на европейските законови изисквания.

"Вярваме, че добре направените регулации създават доверие", подчерта Димчев.

Той посочи, че AI днес дава възможност на 10-годишния му син да твори по начин, който преди години е бил абсолютно недостъпен за едно дете. Какво можем да научим от най-малките, които не помнят света преди бума на изкуствения интелект? "Не трябва да налагаме собствени рамки на това, което използваме - трябва да експериментираме и тогава резултатите ще са много по-добри във всяко едно отношение".

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