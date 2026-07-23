Американският технологичен гигант Microsoft налива милиарди долари във френския стартъп Mistral AI, за да ускори мащабното му разширяване на Стария континент, става ясно от прессъобщения на двете компании.

Идеята е свежият капитал да превърне Mistral AI в основна европейска компания за изкуствен интелект. Може би битката за доминация на пазара тук вече не се води с противопоставяне, а с ключови партньорства с Щатите.

За сделка се говореше още през февруари 2024 г., когато Ройтерс съобщи, че Microsoft интегрира моделите на Mistral AI в платформата Azure.

Къде отиват милиардите?

Сделката отваря вратата за клиентите на Microsoft Azure да създават софтуер директно през центровете за данни на Mistral във Франция. Ходът хем разширява капацитета на Microsoft на Стария континент, хем дава на строго регулираните индустрии сигурна алтернатива, независима от американската инфраструктура.

От своя страна Mistral ще разшири капацитета си с най-новите графични процесори NVIDIA Vera Rubin, за да отговори на растящото търсене.

Капиталът финансира мащабното разширяване на локални центрове за данни във Франция и други ключови локации в ЕС.

Центровете се изграждат така, че да оперират под пълен европейски контрол, което струва много по-скъпо от стандартната облачна инфраструктура.

Врагът на моя враг

Mistral AI се утвърди като основен претендент, способен да се изправи срещу превъзходството на OpenAI. Стартъпът обаче гради репутацията си върху достъпен модел, вместо на затворен код.

Това го превръща в европейския ChatGPT. И именно заради това Microsoft избира да подсигури инфраструктурно врага на своя враг.

Към юли 2026 г. пазарната оценка на френския стартъп се върти около 11,7 милиарда евро. Същевременно, според информация от TechCrunch, Mistral е в преговори за нов инвестиционен рунд при пазарна оценка от близо 20 милиарда евро.

С вграждането на най-новия модел Mistral Medium 3.5 в платформите Azure и Copilot Studio, базираната в Париж компания получава ресурси, за да съкрати разликата с американските си конкуренти.

А защо не и да заеме ключова позиция в дигиталния суверенитет на Европа.