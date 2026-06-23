Масивен център за данни - и дори може би един от най-големите на Microsoft ще заработи в Западен Тексас, подхранван с природен газ от американската компания Chervon. Подписано е 20-годишно споразумение между двете страни, обяви енергийният гигант.

Очаква се центърът за данни, наречен "Project Killby", да консумира близо 2,7 гигавата електроенергия, което е еквивалентно на около 2 милиона домакинства, пише CNBC.

По-голямата част от електроенергията ще идва от големи газови турбини на партньора на Chevron - GE Vernova.

AI вече "пие" и природен газ

По информация строителството на проекта все още не е започнало. От Chervon се очаква да вземе окончателно решение по големия проект по-късно тази година. Project Killby ще започне работа, получавайки електричество през 2028 г.

Едно обаче е сигурно - Microsoft предприемат стъпка към инвестициите в изкопаемо гориво, за да задоволи нуждите си от електроенергия.

Както Money.bg вече писа, дo 2030 г. пoтpeблeниeтo нa тoĸ oт цeнтpoвe зa дaнни мoжe дa дocтигнe близo 1000 ТWh, ĸoeтo e пoвeчe oт двoйнo cпpямo нивaтa oт 2022 г.

Освен електричество е нужно и огромно количество вода, за да може да се охлаждат процесорите, които работят на практика постоянно.

"Бързият растеж на изкуствения интелект изисква енергийна инфраструктура, която може да се мащабира бързо и надеждно", каза Ноел Уолш, президент на Microsoft за облачни операции и иновации, цитиран от CNBC.

Борба с въглеродните емисии?

Microsoft е един от най-големите корпоративни купувачи на възобновяема енергия - вятърна и слънчева, в света чрез дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия.

През последните години новите центрове на компанията отбелазаха ръст на въглеродни емисии. Крайната цел пък на компанията е да се превърне в изцяло "въглеродно негативна" компания до 2030 г., според Data Centre Magazine.

С новото споразумение обаче AI гигантът нарушава правилото да залага само на зелена и ядрена енергия. Все повече експерти се питат докъде ще стигне "гладът" на изкуствения интелект.

Според WSJ новият център за данни няма да се свързва към обществената мрежа на Тексас. Той ще генерира собствено електричество на място. Така се избягва чакането с години за разрешителни за нови далекопроводи.