Нидерландският производител на оборудване за чипове ASML инвестира 1,3 млрд. евро във френския стартъп за изкуствен интелект Mistral AI, пише Reuters. Така компанията ще стане най-големият инвеститор в него, а това ще даде значителен тласък на амбициите на Европа в сферата на изкуствения интелект.

Във вторник Mistral AI съобщи, че в последния си кръг на финансиране е събрала общо 1,7 млрд. евро, а инвестицията на ASML превръща компанията в основен акционер с дял от около 11%.

Сделката е важен стимул за европейските амбиции в областта на изкуствения интелект, като свързва най-убедителния конкурент на континента на американските гиганти OpenAI, Google и Meta с една от най-големите технологични компании в Европа.

Последният кръг на финансиране оценява Mistral на 11,7 млрд. евро, превръщайки я в най-ценната AI компания на Стария континент.

ASML ще си партнира с Mistral за интегриране на AI модели в портфолиото си от полупроводниково оборудване и ще получи място в стратегическия комитет на френския стартъп чрез финансовия директор Роджър Дасен.

Mistral, основана през 2023 г. от бивши изследователи от Google DeepMind и Meta, се позиционира като европейската алтернатива на американските компании и е централна част от стратегията на Франция да се превърне във водещ конкурент в областта на изкуствения интелект.

Въпреки това компанията все още се оценява на част от стойността на американските си конкуренти. Според Reuters OpenAI се стреми към оценка от около 500 млрд. долара при потенциална публична продажба на акции - над 40 пъти повече от оценката на Mistral.

Нидерландската компания наскоро засили връзките си с Франция, като назначи бившия френски финансов министър Бруно Льо Мер за специален съветник на изпълнителния съвет. Компанията се ръководи и от френския главен изпълнителен директор Кристоф Фуке, който зае поста през 2024 г.

Освен ASML, други инвеститори, които се включиха в кръга на финансиране, са DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, Nvidia, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, съобщиха още от Mistral.

Акциите на ASML поскъпнаха с 1% в ранната търговия в Амстердам, оценявайки компанията на 268 млрд. евро.