Съкращенията заради изкуствения интелект вече са част от новото нормално, а мащабът им продължава да расте. Както Money.bg вече писа, само в рамките на ден Meta обяви, че ще съкрати около 8000 души, а Microsoft потвърди плановете си за доброволни изкупувания за хиляди служители. Двата хода изглеждат различни, но зад тях стои една и съща логика: освобождаване на ресурс за скъпата AI трансформация.

При Meta съкращенията засягат близо 10% от персонала, а още около 6000 отворени позиции ще останат незаети. Това ясно показва, че не става дума за временна оптимизация, а за трайно свиване на организациите.

Главната причина е цената на AI. Компанията вече предупреди инвеститорите, че разходите й през 2026 г. могат да достигнат до $169 милиарда - основно за инфраструктура, центрове за данни и високо платени специалисти.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг очерта посоката: "по-малки екипи и все повече автоматизация на задачи като програмиране и създаване на съдържание".

По-малко хора, повече AI

Според анализатора на Wedbush Дан Айвс това е структурна промяна, а не временен цикъл. AI позволява компании да вършат същата работа с по-малко хора и да преминат към по-"леки" модели на управление.

Microsoft следва същата логика, но с по-мек подход. Компанията ще предложи доброволни изкупувания на около 8750 служители в САЩ (близо 7% от местния персонал), като офертите се очакват в началото на май.

По думите на HR директора Ейми Колман целта е служителите да направят избор "при свои условия", но икономическият ефект е идентичен - освобождаване на разходи за инвестиции в AI и облачна инфраструктура.

Новината идва на фона на колебливо представяне на META, която изостава от по-широкия пазар през 2026 г. Това представлява ясен сигнал, че инвеститорите остават чувствителни към растящите разходи и натиска върху маржовете.

В същото време компаниите продължават да наливат милиарди в центрове за данни и AI системи, което допълнително засилва нуждата от оптимизация на разходите в други части на бизнеса.

Индустриален тренд

Случващото се при Meta и Microsoft е част от по-широка вълна, която обхваща технологичните гиганти. Snap Inc. вече съкрати около 16% от персонала си с цел да намали разходите и да ускори работата чрез автоматизация, посочва главният изпълнителен директор Евън Шпигел.

По данни на Challenger, Gray & Christmas съкращенията в сектора в САЩ са нараснали с 40% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., като все по-често именно изкуственият интелект е основният двигател зад тях.