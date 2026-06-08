Азиатските пазари се сринаха в понеделник, водени от масово разпродаване на акции, свързани с изкуствения интелект. Южнокорейският индекс Kospi - най-добре представящият се борсов индекс в света тази година - поведе загубите с над 8% спад при отварянето, което наложи 20-минутно спиране на търговията, съобщи Bloomberg.

Непосредствените причини за сривa са две: разочароващата прогноза на производителя на чипове Broadcom от предходната седмица и по-силният от очакваното доклад за заетостта в САЩ в петък, заради което търговците залагат на повишаване на лихвените проценти, пише Reuters.

Nasdaq падна с 4,2% в петък, а фючърсите на европейските индекси се свлякоха с 1% в понеделник.

В Япония Nikkei загуби близо 4%, а тайванският бенчмарк - 3,9%, като и при двата пазара най-тежко пострадаха компаниите от веригата за производство на чипове.

Както коментират някои анализатори - "кървавата баня" от петък продължава с пълна сила.

Ливъридж и струпване на позиции

Корея е особено уязвима заради широкото разпространение на ливъридж борсово търгувани фондове (ETF), следящи Samsung Electronics и SK Hynix. ETF на Samsung Asset Management върху SK Hynix потъна с 20% в петък и е надолу с 18% от края на май, посочва Bloomberg.

Маржин дългът достигна рекордните 38 трилиона вона (около 24,4 млрд. долара) към края на май.

"Предвид струпаните позиции в полупроводниците и нестабилната среда, известна паника при продажбите не е изненада", заяви Алберт Йонг, управляващ партньор на хедж фонда Petra Capital Management в Сеул, пред Bloomberg.

Чужденците продават, местните купуват

Чуждестранните инвеститори продължават да излизат от Kospi - нетните изходящи потоци от пазара са достигнали около 62 млрд. долара от началото на годината, сочат данни на Goldman Sachs, цитирани от CNBC.

Натискът идва не от влошени фундаменти, а от механични причини: с покачването на корейските акции техният дял в глобалните индекси нараства, принуждавайки активните фондове да намалят позициите си в рамките на зададените лимити.

Продажбите обаче са повече от компенсирани от вътрешното търсене - прогнозните притоци от местни инвеститори на дребно тази година достигат около 70 млрд. долара, посочва CNBC.

Дългосрочните фундаменти остават стабилни

Въпреки рязката разпродажба, повечето анализатори не виждат началото на продължителен мечи пазар. Goldman Sachs повиши 12-месечната си цел за Kospi до 12 000 пункта от 9 000, залагайки на ръст от още 37%. "В по-дългосрочен план това ще се окаже техническа корекция в рамките на бичия пазар", заяви Тимъти Мо, главен регионален стратег за Азиатско-тихоокеанския регион на Goldman Sachs, пред Bloomberg TV.

Предстоящата седмица ще бъде белязана от дебюта на SpaceX на борсата, планиран за петък, както и от данните за инфлацията в САЩ в сряда и заседанията на централните банки на Канада и Европа.