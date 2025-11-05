Азиатските фондови пазари се сринаха в сряда, след като технологичният сектор понесе тежки загуби на Уолстрийт заради опасения за прекомерно високи оценки. Пазарната волатилност достигна нива, невиждани от април, съобщават световните агенции.

Японският пазар бе особено силно засегнат - индексът в Токио се срина с 4,5%, спадайки почти 7% от рекордния връх, достигнат във вторник. Южнокорейските акции се сринаха с до 6,2%, преди да стабилизират загубите си на 3%.

Най-широкият индекс на MSCI за акции в Азиатско-тихоокеанския регион без Япония отбеляза спад от 2,3% - най-голям от обявяването на митата от президента Доналд Тръмп в началото на април.

В Япония акциите на SoftBank Group, един от най-големите инвеститори в технологичния сектор, паднаха с 10%, следвайки 2% спад на индекса Nasdaq Composite през нощта. Американските фючърси също продължиха спада, след като S&P 500 падна с 1,2% в редовната търговия.

Акциите се оттеглят от рекордни върхове на фона на опасения, че капиталовите пазари може да са станали прекалено разтегнати. Изпълнителните директори на Morgan Stanley и Goldman Sachs наскоро поставиха под въпрос дали изключително високите оценки могат да бъдат устойчиви.

Месец по-рано главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън предупреди за повишен риск от значителна корекция на американския фондов пазар в рамките на следващите шест месеца до две години.

Предупрежденията идват на фона на ентусиазъм около генеративния изкуствен интелект, който обхвана фондовите пазари тази година, предизвиквайки сравнения с дот-ком балона. Акциите на Palantir паднаха с почти 8%, въпреки че надминаха очакванията за третото тримесечие, а AMD разочарова инвеститорите с прогнозата си за четвъртото тримесечие.

Инвеститорите се обърнаха към безопасни активи. Златото се възстанови към 4000 долара за унция след почти 2% спад предишната сесия. Американските държавни облигации също поскъпнаха поради търсенето на сигурни убежища. Биткойн падна под 100 000 долара за първи път от юни, преди да се възстанови леко.

Доларът отслабна с 0,3% спрямо йената до 153,16, докато европейската единна валута се задържа на 1,1487 долара след петдневен спад.