Акциите, свързани с квантовите компютри, отбелязват безпрецедентен ръст на фона на нарастващите опасения, че инсайдърските продажби в сектора показват спекулативен балон като от времената на дот-ком срива, пише Yahoo Finance.

Computing се превърна в символ както на експлозивния растеж на сектора, така и на потенциалните рискове, като акциите му скочиха с над 3000% през последната година, докато главният изпълнителен директор на компанията спечели милиони от продажбата на ценни книжа.

Най-ярък пример за скептицизъм сред инсайдърите е не кой да е изпълнителният директор на Rigetti Computing Субод Кулкарни, който упражни опции за 1 милион акции през май 2025 г. на цена 0,96 долара за акция и веднага ги продаде за около 12 долара всяка, реализирайки 11 милиона долара за един търговски ден.

Сделката не беше част от предварително планирана търговска програма, което повдигна въпроси за увереността на ръководството в надценената оценка на компанията.

След продажбата Кулкарни остана без акции в компанията, която ръководи, което е необичайна позиция за главен изпълнителен директор в сектора на високотехнологичните компании с висок растеж. Този ход предизвика критики в социалните медии, като един потребител на Reddit отбеляза: "Главният изпълнителен директор на Rigetti е един от малкото честни хора в квантовата индустрия. Той открито заяви, че приходите няма да дойдат скоро и че компанията е надценена".

Продажбата от вътрешни лица се простира отвъд ръководството на Rigetti. Според информациите, вътрешни лица от компанията са събрали повече от 50 милиона долара приходи през последните пет години, като много мениджъри и членове на борда са продали акции по време на неотдавнашния скок. Подобни модели се появяват в целия сектор на квантовите изчисления, като главният изпълнителен директор на D-Wave Quantum Алан Баратц продаде 31 369 акции през октомври за данъчни цели.

Оценки, които не отговарят на реалността

Оценките в сектора на квантовите изчисления са достигнали нива, които според анализаторите надвишават екстремните стойности от дот-ком балона.

Rigetti в момента се търгува при съотношение цена/продажби от 1267, докато по-широкият квантов сектор като цяло има пазарна капитализация, надвишаваща 40 милиарда долара, при комбинирани приходи от по-малко от 100 милиона долара.

D-Wave Quantum се търгува на цена, която е приблизително 455 пъти по-висока от очакваните продажби, въпреки че отчита приходи от само 3,1 милиона долара за второто тримесечие. IonQ поддържа пазарна капитализация от 20 милиарда долара при прогнозирани приходи за 2025 г. от около 100 милиона долара, което се равнява на съотношение цена/продажби от 200 пъти.

Пазарният стратег Джон Роуланд от Barchart описа ситуацията без заобикалки: "Да, мисля, че това определено е балон".

Тези компании изразходват пари с тревожна скорост, докато комерсиализацията остава далеч в бъдещето. IonQ загуби 170 милиона долара миналата година при приходи от около 50 милиона долара, докато Rigetti отчете загуби, надвишаващи 200 милиона долара, при продажби от едва 11 милиона долара. "Това са компании с огромно изразходване на пари, а техните продукти - или мащабируема рентабилност - може да са все още десетилетие напред", отбеляза Роуланд.

Спекулациите за държавно финансиране за кратко подкрепиха сектора миналата седмица, когато се появиха публикации, според които администрацията на Тръмп обмисля да придобие дялово участие в квантови компании в замяна на федерално финансиране. Въпреки това, говорител на Министерството на търговията бързо опроверга твърденията, заявявайки: "Министерството на търговията понастоящем не води преговори за дялово участие в компании за квантови компютри".