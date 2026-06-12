SpaceX излиза по-късно днес на борсата с най-голямото IPO в историята - набира 75 млрд. долара при оценка от 1,77 трлн. долара. Акциите на компанията на Илон Мъск започват търговия на Nasdaq под тикера SPCX при цена от 135 долара за брой.

Дебютът поставя нов световен рекорд, изпреварвайки листването на Saudi Aramco от 2019 г.

При цена от 555,56 млн. акции по 135 долара SpaceX събира 75 млрд. долара - почти три пъти повече от Aramco, която набра 25,6 млрд. долара преди шест години. Оценката от 1,77 трлн. долара нарежда компанията на седмо място сред всички листнати в САЩ компании, съобщи "Ройтерс".

За сравнение: тя вече надвишава пазарната капитализация на JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Meta Platforms и дори на Tesla на самия Мъск.

Търсенето далеч надхвърли предлагането - институционалните инвеститори подадоха поръчки за около 150 млрд. долара, приблизително двойно повече от набираната сума. Тридесет процента от акциите са заделени за дребни инвеститори - необичайно висок дял за подобна сделка, пише Quartz.

Кой печели - и кога може да продаде

Сред най-преките печеливши са над 4 400 настоящи и бивши служители, които се очаква да се превърнат в милионери след листването, според данни на The New York Times.

Мъск, вече най-богатият човек в света, ще задържи 82,4% от гласовете в компанията чрез акции от клас Б и ще избира лично мнозинството в борда на директорите. Акциите му са блокирани за продажба за 366 дни след подаването на окончателния проспект.

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Ограничения за продажба засягат над 60% от всички акции, издадени преди IPO-то, отбелязва Quartz.

Група от над 100 служители и бивши служители е договорила колективна схема за управление на богатство с чикагската инвестиционна компания Choreo. Потенциалното богатство на участниците се оценява между 1 и 5 млрд. долара.

Бизнес моделът: Starlink носи парите

SpaceX всъщност е преди всичко сателитна интернет компания - Starlink генерира 70% от приходите и е единственото рентабилно звено в групата. Само за първото тримесечие на 2026 г. подразделението е отчело 3,3 млрд. долара приходи при 10,3 млн. абоната в 164 страни и пазара.

Останалите дейности - ракети, космически полети, изкуствен интелект - засега губят пари.

Компанията е реализирала загуби от 4,6 млрд. долара през 2023 г. и 4,9 млрд. долара през 2025 г., а само за първото тримесечие на тази година минусът е 4,3 млрд. долара, сочи проспектът, цитиран от MarketWatch.

Общите загуби на SpaceX от основаването й досега надхвърлят 41 млрд. долара. "Имаме история на нетни загуби и може да не постигнем рентабилност в бъдеще", се признава директно в проспекта. Това явно не притеснява инвеститорите.

AI като оправдание за оценката

Оценката от почти 1,8 трлн. долара не може да се обясни само с Starlink. Затова SpaceX залага на изкуствения интелект: компанията твърди, че общият адресируем пазар, към който се прицелва, възлиза на 28,5 трлн. долара - 93% от него свързани с AI приложения.

Платформата Grok на Мъск е представена като конкурент на ChatGPT, Claude и Google Gemini, като предимството й се описва като произтичащо от интеграцията с X/Twitter и достъпа до реални данни в реално време. Критиците обаче посочват, че Grok и X имат 1,3 млрд. регистрирани потребители, но едва 1,9 млн. плащат за услугата.

MarketWatch отбелязва, че в проспекта фигурират и по-далечни амбиции - лунна икономика, добив на астероиди, транспорт до Марс - като самата компания признава, че редица от тези инициативи включват "значителна техническа сложност, недоказани технологии или технологии, които не съществуват".

Борсовият дебют е организиран от Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup и J.P. Morgan, които ще получат около 500 млн. долара такси - сравнително нисък процент за сделка от такъв мащаб, което MarketWatch обяснява с желанието на банките да останат в орбитата на бъдещи сделки на Мъск.

Тест за пазара на IPO-та

Дебютът на SpaceX се следи внимателно и като барометър. Goldman Sachs прогнозира, че американският пазар на първични публични предлагания може да набере рекордните 160 млрд. долара през 2026 г. SpaceX е само първото от три мащабни листвания в сектора на AI - след него се очаква да последват OpenAI и Anthropic, пишат BBC и Reuters.

Дали оценката от 1,77 трлн. долара е оправдана, ще покаже пазарът. За сравнение: само преди осем месеца, през октомври 2025 г., акциите на SpaceX са се оценявали вътрешно на 42 долара.

Утрояването на стойността за по-малко от година е или отражение на реален бизнес скок, или знак, че IPO-тата на технологичния сектор отново са в режим на еуфория.