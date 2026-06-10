Само преди няколко години подобен въпрос би изглеждал абсурден. SpaceX беше историята, която всички обичаха. Компанията, която превърна невъзможното в бизнес модел. Частната фирма, която победи държавни космически агенции. Организацията, която направи многократното използване на ракети реалност и създаде най-голямата сателитна интернет мрежа в света.

Днес обаче SpaceX се готви за нещо много по-трудно от изстрелване на ракета. Готви се да оправдае оценка от близо 1.8 трилиона долара. Именно тук започва истинската история.

През последните месеци инвеститорите се фокусираха върху рекордното IPO от 75 милиарда долара, потенциалния статут на Илон Мъск като първи трилионер в света и амбициите за изкуствен интелект, орбитални центрове за данни и колонизация на Марс. Под шумотевицата обаче започва да се оформя далеч по-неудобен въпрос: възможно ли е SpaceX да се превърне в една от най-надценените компании в историята на капиталовите пазари?

Това не означава, че SpaceX е лош бизнес. Напротив. Компанията вероятно е най-впечатляващият индустриален успех на последните две десетилетия. Проблемът не е качеството на бизнеса. Проблемът е разликата между качеството на бизнеса и очакванията, които вече са заложени в цената.

Точно тук предупреждението на Morningstar заслужава внимание. Анализаторите на компанията смятат, че базовият сценарий за SpaceX предполага стойност под 1 трилион долара. Казано по друг начин, при оценка от около 1.77 трилиона долара инвеститорите вече плащат за бъдеще, което все още не съществува. Те не купуват сегашната SpaceX. Купуват версията на SpaceX от 2035 или дори 2040 година.

Именно това прави ситуацията толкова интересна.

Най-важният актив на компанията остава Starlink. Именно той генерира по-голямата част от печалбите и е двигателят на текущата оценка. Но дори тук започват да се появяват въпроси. SpaceX оценява адресируемия пазар на сателитна свързаност на около 1.6 трилиона долара. Morningstar обаче смята, че реалният пазар е по-близо до 130 милиарда долара. Разликата не е 10% или 20%. Разликата е над десет пъти.

Източник: EPA/БГНЕС

Това е огромно разминаване. Ако анализаторите се окажат прави, част от растежа, който инвеститорите вече са включили в цената, просто няма откъде да дойде.

Още по-интересен е въпросът с орбиталните центрове за данни. Това е може би най-амбициозната част от историята на SpaceX. Логиката е сравнително проста. Ако изчислителната мощ за изкуствен интелект продължи да расте експоненциално, Земята може да се сблъска с ограничения при енергията, охлаждането и инфраструктурата. Решението според Мъск е част от тази изчислителна мощ да бъде изнесена в космоса.

Като инженерна идея това изглежда напълно възможно. Като бизнес идея обаче ситуацията е далеч по-неясна. Дори Morningstar признава, че техническата реализация вероятно е постижима. Големият въпрос е дали ще бъде икономически изгодна. Всяка технология в крайна сметка трябва да се конкурира не със собствената си визия, а със съществуващите алтернативи. Ако наземните центрове за данни останат по-евтини, по-гъвкави и по-лесни за поддръжка, тогава космическите версии може никога да не достигнат необходимия мащаб.

Именно тук се крие най-големият риск за инвеститорите. Пазарът в момента не оценява само настоящите приходи. Той оценява серия от бъдещи индустрии, които все още не съществуват в икономически смисъл. Това прилича повече на рисков капитал, отколкото на традиционно инвестиране в зряла компания.

Парадоксално е, че точно това прави SpaceX едновременно изключително привлекателна и изключително опасна инвестиция.

Историята показва, че когато Уолстрийт започне да оценява бъдещето твърде агресивно, резултатите рядко са еднозначни. През март 2000 г. Cisco Systems се превърна в най-скъпата компания в света с пазарна капитализация над 550 милиарда долара. По онова време това изглеждаше напълно логично. Интернет навлизаше навсякъде. Трафикът растеше експоненциално. Cisco продаваше инфраструктурата на новата дигитална икономика. Проблемът беше, че инвеститорите платиха за бъдеще, което трябваше да бъде съвършено. Компанията продължи да расте години наред, но акциите ѝ се нуждаеха от повече от две десетилетия, за да достигнат старите върхове.

Подобна беше историята на Intel. Подобна беше историята на Microsoft след дотком балона. Компанията увеличи приходите си многократно между 2000 и 2015 година, но акциите останаха практически без доходност за повече от десетилетие. Причината не беше в бизнеса. Причината беше в оценката.

Точно това е опасността пред SpaceX. Компанията може да се превърне в огромен успех като бизнес и същевременно да се окаже посредствена инвестиция за онези, които купуват при прекалено високи очаквания.

Интересно е, че дори сред най-големите IPO-та в историята има множество примери за първоначално разочарование. Facebook излезе на борсата през 2012 година при оценка от около 104 милиарда долара. Само няколко месеца по-късно акциите бяха загубили над 50% от стойността си. Alibaba набра рекордните 25 милиарда долара през 2014 година, но години по-късно инвеститорите все още спорят дали са получили възвръщаемост, оправдаваща първоначалната еуфория. Saudi Aramco дебютира при оценка около 1.7 трилиона долара и също не донесе експлозивната доходност, която мнозина очакваха.

SpaceX обаче играе в друга лига. Ако IPO-то бъде успешно реализирано при посочената оценка, компанията ще стартира живота си като публично дружество по-голяма от почти всяка компания в историята извън шепа технологични гиганти. Това означава, че математиката става безмилостна.

За да удвои стойността си от 1.77 трилиона до над 3.5 трилиона долара, SpaceX трябва да създаде нова стойност, равна на цялата капитализация на компании като Amazon отпреди няколко години. За да достигне 5 трилиона долара, компанията трябва да добави стойност, по-голяма от целия германски фондов пазар. Това вече не е просто история за растеж. Това е история за безпрецедентен растеж.

Именно тук идва и другият неудобен въпрос. Дали пазарът не започва да възприема SpaceX по начина, по който възприемаше Tesla през най-горещите години на еуфорията? Не като компания, а като символ. Не като бизнес, а като движение. Не като инвестиция, а като вяра.

Подобни моменти винаги са опасни. Когато инвеститорите спрат да анализират парични потоци и започнат да анализират мечти, границата между реалността и фантазията започва да се размива.

Разбира се, има и другата страна на историята. Ако всички амбиции на Мъск се реализират, днешната оценка може да изглежда евтина след десет години. Ако Starship стане напълно многократно използваем, ако Starlink доминира глобалната свързаност и ако орбиталните центрове за данни се окажат икономически жизнеспособни, тогава компанията действително може да оправдае трилионните си оценки. Малко компании в историята са доказвали толкова много пъти, че могат да правят невъзможното възможно.

Но колкото повече "ако" има в една инвестиционна теза, толкова по-голям става рискът. Именно затова най-интересният въпрос не е дали SpaceX е велика компания. Почти няма сериозен анализатор, който да спори по този въпрос.

Истинският въпрос е дали великата компания автоматично означава велика инвестиция.

Историята подсказва друго. Железопътните компании променят света през XIX век. Автомобилните компании променят света през XX век. Интернет променя света в края на миналия век. Изкуственият интелект вероятно ще промени света през следващите десетилетия. Но инвеститорите често забравят една проста истина: най-великата технология не винаги води до най-добрата инвестиция.

Понякога победителят в технологията не е победителят на борсата.

Понякога най-големият риск не е компанията да се провали.

Понякога най-големият риск е компанията да бъде толкова добра, че всички вече да са повярвали в това.

Възможно ли е SpaceX да стане най-големият борсов провал в историята?

Вероятно не. За подобно определение компанията трябва реално да се срине, а бизнесът ѝ днес е твърде силен за подобен сценарий.

Но е напълно възможно да се превърне в най-скъпата мечта, която Уолстрийт някога е купувал. Възможно е инвеститорите да открият, че между това да промениш света и това да оправдаеш оценка от почти два трилиона долара има огромна разлика.

А историята на финансовите пазари показва нещо много важно: когато очакванията достигнат космоса, дори компаниите, които изстрелват ракети натам, могат да се окажат недостатъчни.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.