В свят, в който инфраструктурата вече не се измерва само в изградени километри, а и в стойността, която създава за хората, общностите и бъдещите поколения, STRABAG Group - един от големите строителни концерни в Европа - допринася за развитието на сектора.

Превръщайки експертизата в технологичен напредък, данните - в практически решения, а технологиите - в измерими резултати, STRABAG трансформира един традиционно приеман за труден за промяна сектор. Водена от своята ясна визия за устойчиво развитие, компанията непрекъснато търси нови подходи за по-умно, по-екологично и по-ефективно строителство. В основата на тази промяна е най-ценният актив на организацията - нейните служители, чиито знания, креативност и ангажираност оформят бъдещето на строителния бранш всеки ден.

STRABAG присъства у нас вече повече от четвърт век и се е утвърдила като надежден партньор в реализацията на сложни и мащабни проекти. През годините компанията изгражда богато и разнообразно портфолио, работейки в сферите на пътното строителство и рехабилитацията, индустриалното и жилищното строителство, железопътната, водоснабдителната и канализационната инфраструктура и в изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води.

Източник: STRABAG

Организацията разполага и със значителен вътрешен ресурс - модерна техника, независимата акредитирана лаборатория TPA и собствен Централен технически отдел. Строителните ѝ материали пък се произвеждат в три асфалтови бази - в София, с. Крепост (Димитровград) и Бургас, както и в три кариери в Сливница, Студена и Видин. Тази широка оперативна мрежа, в комбинация с офисите на компанията в София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, осигурява гъвкавост и ефективно управление на проектите, като същевременно гарантира високи стандарти за качество.

"Този подход ни дава възможност да реализираме дори най-сложните начинания - от създаването на началната концепция до цялостното им изпълнение", казва инж. Юмер Амиш, ръководител на техническия отдел за Централна България в STRABAG.

"Организацията ни се базира както на ясно структурирани процеси, така и на силни корпоративни ценности. Това, което ни отличава, е нашата последователност - едни и същи високи стандарти за качество, безопасност и бизнес етика се прилагат във всички дейности, независимо от проекта или локацията. Именно така изграждаме доверие сред клиентите, партньорите и служителите ни."

Източник: STRABAG

Дейността на STRABAG днес обхваща значително повече от традиционното строителство. Групата непрекъснато разработва нови решения, тества технологии и инвестира в знанията на своите екипи. Тази корпоративна култура прави STRABAG конкурентоспособна в дългосрочен план в един динамично променящ се сектор.

Източник: STRABAG

Технологиите в действие

"Технологиите не са просто допълнение към нашата дейност - те са инструмент за по-добро управление на проектите", подчертава инж. Александър Младенов, ръководител обект в направление "Пътно строителство" на STRABAG.

"Благодарение на дигитализацията на процесите можем да вземаме по-информирани решения, да оптимизираме ресурсите и да изпълняваме дейностите ни с по-висока прецизност, ефективност и прозрачност."

На практика това означава използване на съвременни инструменти като BIM 5D® (Building Information Modeling), който обединява проектирането, планирането, управлението на ресурсите, графиците и разходите в единна цифрова среда. Това дава възможност на екипите да открият потенциал за подобрения още в ранните етапи на дадените задачи и да ги прилагат ефективно по време на самото строителство.

Чрез BIM технологията в реално време се проследява как всяка промяна влияе едновременно на дизайна, сроковете и бюджета. Подобен подход води до подобрено управление и подпомага информираното вземане на решения.

Източник: STRABAG

STRABAG разчита и на модерни технологии като 3D пътни скенери, роботизирани геодезически станции, машинен контрол за фрези и асфалтополагащи машини. Използването на тези системи гарантира премахване на компрометираните асфалтови пластове с изключителна точност и също толкова прецизно полагане на новата асфалтова настилка. Дроновете допълнително подпомагат процесите чрез проследяване на напредъка на строителството, създаване на цифрови теренни модели и изчисляване на обемите на изкопните и вложените материали.

В строителния процес компанията активно прилага и LEAN методи, които осигуряват цялостен поглед върху проектите - от планирането и проектирането им до изпълнението на строителните дейности. Целта е да се постигне оптимален синхрон между хората, машините и етапите на работа, така че да се избегнат забавяния. LEAN принципите допринасят за по-ефективното управление на строителните дейности, като спестяват време и минимизират прекъсванията в работния процес.

В рамките на тази методология са разработени и приложения като 5S за бърз контрол и анализ на организацията на работните зони, тъй като по-подредената строителна площадка е по-безопасна, а работата - по-бърза. Компанията използва и специализирано приложение за планиране и контрол на производството и полагането на асфалт. Чрез свързването на асфалтовите бази, логистиката и асфалтополагащите машини се намалява времето на престой, оптимизират се ресурсите и се подобрява координацията между екипите на терен.

Източник: STRABAG

Иновациите като път към устойчивото строителство

Стратегията за устойчиво развитие на STRABAG и мотото "Work On Progress" ясно очертават амбицията на компанията да бъде водещ двигател на иновациите и устойчивостта в европейското строителство. За постигането на тази цел STRABAG поставя силен акцент върху дигитализацията, внедряването на иновативни технологии и решения за ефективно използване на ресурсите, които допринасят за намаляването на емисиите, отпадъците и цялостния екологичен отпечатък на строителните дейности.

"Мониторингът на полагането на асфалт в реално време, по-ефективното управление на ресурсите и вземането на решения, основани на анализ на данни, ни помагат да намалим загубите и правят работата ни по-ефективна", обяснява инж. Амиш.

"В същото време променяме начина, по който възприемаме строителните отпадъци. Вместо като страничен продукт, все по-често ги разглеждаме като ценен ресурс, който може да бъде повторно използван в строителния цикъл. Готовността ни да преосмисляме установените практики и да внедряваме нови решения ни отличава в силно конкурентната среда на нашия бранш и ни позволява да затвърдим позициите си на пазара.

Наред с това все повече използваме алтернативни горива, намаляваме емисиите на CO₂ и оптимизираме логистичните процеси на строителните ни площадки. Това включва модернизация на асфалтовите бази, инсталиране на фотоволтаични системи и постепенно увеличаване на дела на електрическите превозни средства и оборудване", допълва инж. Амиш.

Източник: STRABAG

Хората като двигател на прогреса

За STRABAG хората и знанията им са най-ценният ресурс - експертите, които гарантират качеството и носят дългосрочна отговорност към средата, която създават.

"Технологиите могат да подобрят процесите, но без хората, които умеят да ги използват, развиват и разгръщат пълния им потенциал, тяхната стойност е минимална", посочва инж. Александър Младенов.

"Затова STRABAG продължава да инвестира целенасочено в обучения, преквалификация и програми за професионално израстване на своите служители, като същевременно търсим възможности част от работното време на всеки да бъде отделяно специално за придобиване на нови знания и усъвършенстване на умения."

Целта на компанията е да осигури на всеки служител ясна перспектива за развитие и възможност за изграждане на дългосрочна кариера в среда, която насърчава растежа, подкрепя иновациите и стимулира активното следене и прилагане на новите тенденции в сектора.

Днес STRABAG България има над 450 служители, като 99% от тях са местни специалисти. Тази силна връзка с местните общности се проявява не само в надграждането на квалификацията на служителите, но и в инвестициите в следващото поколение професионалисти.

Чрез дългогодишни партньорства със средни училища, университети и образователни институции в цялата страна компанията активно подпомага подготовката и развитието на млади специалисти, допринасяйки така за изграждането на знанията, които ще определят бъдещето на строителния сектор.