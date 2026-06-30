Бившият изпълнителен директор инж. Иван Стоенчев се завръща начело на ВМЗ ЕАД - Сопот. Това стана ясно, след като новият Съвет на директорите беше избран от борда на Държавната консолидационна компания (ДКК) на неприсъствено заседание, проведено в края на миналата работна седмица, пише "Марица".

Решението предвижда състав от четирима членове да продължи да управлява най-голямото държавно дружество от военно-промишления комплекс. За представители на държавата са избрани Иван Семерджиев и Венелин Георгиев, а като независими членове влизат Християн Султанов и Иван Стоенчев.

Съветът на директорите на ДКК е възложило на новия изпълнителен директор на ВМЗ да предприеме необходимите действия за вписване на промените в ръководството в Търговския регистър.

Както припомня изданието, досегашният изпълнителен директор инж. Иван Гецов и предходният борд са подали оставка преди около две седмици. Според публикацията, за поста са били обсъждани още две кандидатури - на инженер от военното производство и дългогодишен кадър на ВМЗ, както и на военен пенсионер от София.

През последните десетина години Стоенчев и Гецов неколкократно си "предават" поста начело на завода. Последната рокада е от 2024 г., когато Стоенчев подаде оставка, а мотивите му не бяха обявени публично.

Именно Стоенчев е и най-дълго управлявалият изпълнителен директор в историята на оръжейното предприятие, посочва "Марица".

През последните години ВМЗ отчете значителен ръст на приходите, подкрепен от засиленото търсене на оръжие заради войната в Украйна. В последните месеци обаче, пише изданието, се наблюдава спад в натовареността на производството.