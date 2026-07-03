Инвестиционната компания на братята Драгош и Адриан Павъл, собственици на веригата Dedeman, осигури най-голямото двустранно банково финансиране в историята на Румъния за придобиването на бизнеса на Carrefour в страната.

Сделката е на стойност €823 милиона, а кредитът, отпуснат от Banca Transilvania, е за приблизително половината от сумата. Според румънските медии това е най-голямото финансиране както в историята на банката, така и на местния пазар на двустранни корпоративни кредити.

Придобиването вече е финализирано и включва Carrefour Romania, Supeco Investment, Bringo Magazin и Columbus Active.

Главният изпълнителен директор на най-голямата банка в съседна Румъния Йомер Тетик определи финансирането като знакова сделка за банката, която "показва способността й да подкрепя големи местни компании и проекти с национално значение". От Pavăl Holding благодариха на кредитора за партньорството и подкрепата по време на целия процес.

За Carrefour продажбата ще доведе до изплащането на извънреден дивидент от €150 милиона, или по €0,21 на акция, който ще бъде разпределен на 30 юли.

Братята Павъл превърнаха Dedeman в най-голямата компания, създадена от румънски предприемачи. А покупката на Carrefour Romania е сред най-значимите сделки в румънския сектор на търговията на дребно през последните години. Освен това осезаемо разширява инвестиционното портфолио на Pavăl Holding.