В България все по-активно се обсъжда въвеждането на прогресивен данък върху имотите, според който всяко следващо жилище, различно от основното, ще се оценява на по-високи такси. Като ключови аргументи се изтъкват борбата със спекулата, намаляването на празните имоти, по-справедливо облагане и увеличаването на приходите на общините.

България обаче не е единствената страна, която се опитва да се справи с проблемите на жилищния пазар чрез подобна политика. Така например американският щат Роуд Айлънд прие нов данък за недвижимите имоти, като го кръсти на един от най-известните собственици на къщи в района, известен с луксозните си къщи, съобщи Bloomberg.

Според местните законодатели "Данъкът Тейлър Суифт" възлиза на 5 долара за всеки хиляда, за които стойността на ваканционен дом в крайбрежните райони е оценена на над 1 милион. Освен да се постигнат "справедливи" такси между целогодишните жителите на града и собствениците на ваканционни имоти, целта на управляващите е да наберат средства за строителство на социални жилища.

Според прогнозите данъкът върху втория дом ще донесе 24,5 милиона долара през фискалната година, което е малка част от държавния бюджет от 15,2 милиарда долара.

Докато за известни личности като певицата сумата няма да причини голямо неудобство, то за наследниците на имоти, които не го отдават под наем през по-голяма част от годината, това е сериозен разход и макар домовете им да са малки, крайбрежната земя увеличава цената им. Някои от тях споделят, че най-вероятно ще бъдат принудени да ги продадат.

Според Bloomberg адвокатската кантора Hinckley Allen & Snyder LLP очаква да заведе дело от името на собствениците, оспорвайки данъка по конституционни основания.

Примерът на Роуд Айлънд показва, че промените в данъчното облагане не успяват да обхванат всички съществуващи казуси. Така намеренията на управляващите да намалят неравенството в разпределението на богатство и да насърчат разумното инвестиране и притежаване на имот всъщност увеличават пропастта между средната класа и най-богатите.

Подобни политики се срещат и в други американски щати като Масачузетс, Мейн и Ню Йорк, а избирателите в Калифорния тепърва ще гласуват за мащабен данък върху нетното богатство през ноември.

Така експертите в България могат да анализират резултатите на други страни, в които съществуват мерки, подобни на обсъжданите у нас, и да адаптират предложенията си спрямо местния пазар и начин на живот.